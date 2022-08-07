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怕被台海危機波及！菲律賓急擬撤僑計畫　美承諾將保障盟友安全

▲▼布林肯承諾，若菲律賓在南海受到攻擊，美國將出手協防。（圖／路透）

▲布林肯承諾，若菲律賓在南海受到攻擊，美國將出手協防，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國務卿布林肯6日向菲律賓總統小馬可仕保證，若菲律賓在南海受到攻擊，美國將遵守承諾，援引《美菲共同防御條約》出手協防。儘管小馬可仕表示，他不認為美國眾議院議長裴洛西訪台一事讓台海局勢惡化，不過有外媒透露，馬尼拉經濟文化辦事處已著手研擬撤僑計畫，以確保菲律賓能在台海戰爭爆發時，及時撤離在台僑民。

綜合外媒報導，布林肯（Antony Blinken）6日在結束東協外長會議後，前往馬尼拉和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）進行會談。小馬可仕在談及台海議題時表示，他不認為裴洛西出訪台灣一事加劇了台海本已動盪的緊張局面，「事實上，這樣的激烈衝突早已持續了一陣子，而裴洛西的來訪只是反映出了區域的緊張程度」。

▲▼布林肯承諾，若菲律賓在南海受到攻擊，美國將出手協防。（圖／路透）

CNN指出，菲律賓是美中在地緣政治競爭的一個支點；為了避免與中國起衝突，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）過去曾一度倒向中國，多次發表反美言論，向中國示好，引發美菲隔空展開口水戰，讓兩國關係急速冷凍。這樣的關係一直持續到小馬可仕在2022年上台後，才重新調整回傳統的親美路線。

布林肯6日向新上任的小馬可仕總統重申，美菲已持續70年的共同防禦條約「堅不可摧」，尤其菲律賓是美國無可取代的朋友、夥伴和盟友，因此「若菲律賓武裝部隊、公共船只或飛機在南海受到武裝攻擊，美國將援引1951年的《美菲共同防御條約》中相互防御的承諾采取行動」。

菲律賓外長馬納洛（Enrique Manalo）也透露，拜登已正式邀請小馬可仕前往華盛頓進行訪問，但雙方正在商定合適的日期。不過外媒日前指出，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）已在6日召開討論會研擬撤僑計畫，因為該國在台灣共有約14萬移工與僑民，因此他們必須提前做準備，以確保政府能在戰爭開打時，及時將所有公民撤離台灣。

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怕被台海危機波及！　菲律賓急擬從台撤僑計畫

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