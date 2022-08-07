65歲以上長者交通死傷5年飆升2.7倍？！　南警還原真相

▲台南市警局為了使交安宣導確實觸及長者，深入各社區供餐及樂齡據點，進行高齡者交通安全講座，以提升高齡者交通安全觀念、風險意識及改善用路習慣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市議員5日市議會警察局業務質詢時，針對年長者事故5年飆升2.7倍一事，市警交通大隊說明指出，係因查核106年度數位化資料庫發現，有近6成案件，因作業缺件而逾時陳報，致統計數據短少逾半。

交大指出，為補救缺失並將數據轉正，警察局自2018年6月起，全面進行2018年案件稽核及2017年案件轉正作業，另同時擬定策進防弊機制，避免再次發生錯漏情況。

惟台南市2017年交通事故數據轉正後，A2受傷類件數由18287件更正為37474件；受傷人數由25028人，變更為51000人，其中65歲以上長老傷亡6178人，相關轉正數據轉同時向內政部警政署報備，惟警政署回應「2017年相關數據年報、月報等公開統計資料均已公布，且逾案件補正時效，不宜再修正統計」，故產生2018年較2017年爆增將近2倍多情形。

這次事件後，警察局已要求各分局事故處理員警善用簡易型談話紀錄，依限完成建檔作業；同時請各分局逐日核對受理案件登記簿與E化（數位化）數目，由市警局複審，自2018年後至今已無類此短報情事。

基於高齡化社會來到及高齡者事故增加趨勢，台南市道安團隊，亦針對高齡者事故增強宣導及防制力道，經統計2021年高齡者事故死亡132人，較2020年同期154人，減少22人（-14.3%），而2022年1-5月高齡者死亡46人，較去年同期60人，減少14人（-23.3%）的降幅。

為了使宣導確實觸及長者，警察局深入各社區供餐及樂齡據點，進行高齡者交通安全講座，以提升高齡者交通安全觀念、風險意識及改善用路習慣。除實體宣導外，警察局亦結合民政系統鄰里長透過社區廣播系統，將「夜間外出注意照明、大型車視野死角與內輪差及在地最新事故資訊」等基礎實用訊息廣播宣傳予高齡者，深入社區以增加宣導成效。

台南市警察局長方仰寧提醒，長者於清晨、天色昏暗外出時應盡量穿著亮色衣服，穿越馬路時應走行人穿越道並遵守號誌指示，倘若綠燈剩餘時間不足通過路口時，應即等待下次綠燈再行通過，且切勿於路段中穿越道路，以維護自身安全。另外也提醒車輛駕駛人行近行人穿越道遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先行通過，並提高警覺、小心駕駛，保護自己也保護他人，讓大家一起守護台南市的交通安全。