路樹倒塌「山區對外道路中斷」　屏東警徒手搬樹即刻救援

▲內埔警分局瑪家派出所員清除傾倒路樹 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉屏35線道有一棵路樹日前凌晨傾塌，內埔警分局獲報出動員警前往處理，由於該路段是交通要道，傾倒路樹造成交通中斷，員警決定先徒手搬開一個車道，讓車輛可以先行通過，等到消防人員趕來支援，並以電鋸鋸斷樹幹，機智的表現，獲得用路人讚賞。

內埔警分局瑪家分駐所員警於凌晨接獲民眾報案，稱瑪家鄉屏35線道路近牌樓處，有一棵樹木倒塌路面影響車輛通行，立即派員前處理。

內埔警方說，屏35線道路為進入北葉村、瑪家村、好茶村及大社村等4村莊的唯一道路，倒塌路樹巨大茂密幾乎完全佔用雙向車道，導致人車無法通行，為解決民眾用路安全與返家的需求，現場員警當機立斷，先行徒手搬運部分斷枝，清除路面騰出一個車道，讓車輛可以單邊通行。

等消防隊員到場後，再利用電鋸鋸斷樹木主幹，增加通行路寬幅度，並於適當位置擺放交通錐警示，一大早即通知鄉公所清潔隊派員清除完畢，恢復該路段的交通順暢。

內埔警分局長莊順智肯定員警機警服務精神，先清除一條通道，讓用路人可以先行使用，值得同仁學習。也提醒民眾遇到道路障礙，要謹慎小心勿貿然通行，應儘速通報相關單位處理，以確保自身安全。