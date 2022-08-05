台南酒駕發生率六都最高酒駕事故卻減少2成　南警有話要說

▲台南市警局指出，台南市取締量能增幅在六都中排名第二，酒駕事故減少21.4%，降幅為六都第1。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對外界質疑台南酒駕每10萬人口發生率六都最高，酒駕事故減少21.4％，台南市警局指出，今年1到6月酒駕公共危險取締3315件，和去年同期的2758件相比，增加557件，取締量能增幅在六都中排名第二，酒駕事故減少21.4%，降幅為六都第1。

台南市警局指出，這數字更顯示今年1-6月，警察人員不因疫情影響而對酒駕取締手軟，其成效更可由酒駕致傷亡事故的大幅減少獲得證實。據統計台南市2022年1至5月酒駕傷亡事故發生430件，較去年同期547件減少117件，減少21.4％，降幅為六都第1，顯見警察局在執法取締能量增強情形下，有效降低酒駕所造成之交通事故。且南警在疫情期間，仍將酒駕防制列為重點工作，未曾鬆懈，取締件數即等於發破件數，也是警方執法能量展現。

交通大隊大隊長陳宇桓表示，只看每10萬人口酒駕發破數是數字迷思，因為台南市人口為六都最少，且台南市員警酒駕執法工作並未因為疫情偏廢，量能持續增加，致故酒駕發破數呈現為六都最高，未多加分析說明其原因，易導致民眾誤解，也抹煞了警察人員取締酒駕及防制酒駕事故的努力。

台南市警察局局長方仰寧表示，酒駕取締是南警堅持不變的工作重點，不會因為疫情而有空窗期，在此持續呼籲民眾不要心存僥倖酒後駕車上路，酒後應乘坐計程車或代駕服務，以保障自己及他人生命財產安全。