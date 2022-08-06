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台南酒駕事故降21.4％叫防制成效不彰？　南警有話要說！

▲台南市警局指出，台南市取締量能增幅在六都中排名第二，酒駕事故減少21.4%，降幅為六都第1。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局全力取締酒駕行為，2022年1至5月酒駕傷亡事故發生430件，較去年同期547件減少117件，減少21.4％，降幅為六都第1。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員5日議會質詢時指出，台南2022年上半年酒駕肇事2600件，增加幅度是六都之冠，認為台南酒駕防制成效不彰，市警局指出，議員所持數據雖無誤，惟內容包含警方主動查獲酒測值超過0.25被移送公共危險罪嫌，但並沒有肇事案件，所以並非全數是酒駕事故，此說法易造成眾誤解。

▲台南市警局指出，台南市取締量能增幅在六都中排名第二，酒駕事故減少21.4%，降幅為六都第1。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了不讓台南市的警察人員在疫情期間，冒染疫之高風險勠力防制酒駕的努力被曲解，台南市警察局特別提出說明表示，議員提出的數據並無錯誤，但該公共危險罪的數據，係包括警方主動攔查酒測值超過0.25，達刑法公共危險罪嫌被移送的案件，這些案件實際上並未發生酒駕事故，議員所提數據係酒後駕車肇事依公共危險罪嫌移送，及雖被依公共危險罪嫌移送，但並未發生交通事故等案件數所組成，議員引用該數據時，曲解成數據全部都是酒駕事故，才會導致讓民眾容易誤解的結果。

▲台南市警局指出，台南市取締量能增幅在六都中排名第二，酒駕事故減少21.4%，降幅為六都第1。（圖／記者林悅翻攝，下同）

實際上，台南市2022年1到6月除上述的公共危險罪移送的數字外，另加上酒測值0.15以上未達0.25者(行政法案件)共取締3315件，較去年增加557件，取締能量增幅與去年同期比較，增加率六都排名第2。這努力取締的成果，更可由酒駕致傷亡事故的大幅減少獲得印證。據交通部道安資訊平台統計，台南市2022年1至5月酒駕傷亡事故發生430件，較去年同期547件減少117件，減少21.4％，降幅為六都第1。

因2022年上半年台南市酒駕肇事件數下降，議員所指增加的部分均為警方主動積極攔查所得的成果，台南市警察局長方仰寧指出，酒駕取締及防制是台南市警察局堅持不變的重點工作，為還給市民安全的用路環境，警察局將持續深化取締工作，希望民眾勿心存僥倖，若有飲酒應落實找代駕或搭乘計程車，以避免憾事發生。

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