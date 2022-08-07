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日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典　展出台南消防彩繪燈籠

▲台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動，讓消防局中正分隊外牆及台灣祀典武廟，在過年期間已成為美麗駐足的古蹟觀光景點，並於今年初元宵節圓滿落幕，同時也將市民朋友繪製的燈籠連同祝福一起寄至日本，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。

▲台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這批650顆寄往日本的燈籠，在日本群馬縣水上町政府熱血公務員阿部真行的協調並與前橋市合作下，8月6日至7日在前橋市赤城山的夏日祭典上盛大展出，這次燈籠之所以選擇懸掛在前橋市的原因，在於台南市在日治時期最後一任的市長羽鳥又男先生即是前橋市人，其擔任市長任內相當注重「文化資產」的保護，其具體政蹟包括維護台南孔廟並恢復其祭孔儀式，此外還保護開元寺古鐘不被軍方徵召拿去熔掉，並且在戰爭中致力爭取赤崁樓的修復，藉由本次消防燈籠的防火防災交流再次聯繫起來，同時現場也免費提供空白燈籠，讓日本在地民眾體驗燈籠繪畫，反應熱烈，藉此也向台南市傳遞友誼。

▲台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防第七大隊長黃輝林表示，消防燈籠繪畫及祈福點燈活動在市長黃偉哲及局長李明峯的大力支持下，連續辦理兩年，更獲得市民朋友的熱烈響應，是一個非常好的結合地區與防火防災意識的活動，每一顆燈籠的繪製除了是每一戶家庭的參與外，也代表地方民眾對於防火防災工作及在地文化的認同，這次寄到日本展出，不僅跨海傳遞台南的友情和祝福，還有介紹台南傳統文化，更重要的是，透過燈籠傳遞平安之意，盼望疫情早日結束。

▲台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動即將在8月中開跑，請市民朋友持續關注消防局第七大隊粉絲專頁（搜尋台南市政府消防局第七救災救護大隊），將會提供最新的消息，敬請期待。最後，消防局第七大隊呼籲市民朋友，天氣炎熱留意水上活動安全並留意用火用電安全，避免濫用救護車資源，一同打造更安全的生活環境。

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