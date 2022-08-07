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台南做工行善團　修屋做公益另類歡度父親節

▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲提倡「希望家園」施政理念，勞工局做工行善團修繕志工長期以來支持並落實，為台南地區弱勢家庭改善居住環境，截至7日已經完成190戶，處處都看得到修繕志工的愛心足跡，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義！

▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局在上週末於善化啤酒場禮堂舉辦「勞工模範父親表揚」活動，當選的20位父親當中，就有3位是來自勞工局做工行善團修繕志工家庭，黃偉哲市長在頒獎典禮上特別給予肯定。

▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中，方澄科爸爸是勞工局做工行善團修繕團隊木工工會的副理事長，多年帶領木工工會志工團隊一同修繕，年幼時因為家境清寒，能夠體會身處弱勢環境的辛苦與無奈，早早就到工地當學徒認真學習直至「出師」，所以在事業有成交棒下一代後，就以自己木工專業技術回饋社會，7日父親節前夕方澄科副理事也一樣投身修繕房屋作業，整理並將二手家具送至安南區修繕戶，將他身為父親的愛心散播至其他地方。

▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

還有，電氣工會修繕志工黃總仁爸爸，對於公益活動相當熱忱、待人誠懇，平時弱勢家庭個案配置電線、安裝燈具修理房屋時，總是少不了他的蹤影，今天也至官田區進行修繕。而另一位修繕家庭當選人是鋁製品志工郭智仁的父親郭周猛爸爸，以身體力行教育子女行有餘力就應投身公益回饋社會，所以身為長子的郭智仁修繕志工更是以身作則，夫妻二人經常協助弱勢家庭的製作鋁門窗並安裝，偶爾也會帶著孩子一同參與，讓孩子有機會可以服務他人，也讓他們瞭解要珍惜現有的生活，6日郭智仁也至安南區安裝鋁門及紗門。

▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住安南區的修繕戶吳先生，本身也已為人父，平時靠打零工，不穩定的收入，單親撫養就讀國中的兒子，家中屋頂嚴重漏水，門窗亦殘破不堪，雖領有低收補助，仍無法支應房屋修繕費用。做工行善團自7月上旬開始，陸續由泥水、金屬、鋁製品、電氣、木工等志工接力進行屋頂拆除、搭建鋼骨、填補屋頂牆縫、安裝屋頂鐵板、配置水電管線、安裝開關及插座、天花板輕鋼架、浴室塑膠天花板、燈具、廚具及衛浴設備、安裝鋁門窗，7日由油漆志工進行最後的牆壁粉刷美化施工，也贈送整修好的衣櫥、床組、餐桌及書桌椅等二手家具給他們，讓吳爸爸一家看到家因一群志工爸爸們的改造變得煥然一新，都開心地覺得今年父親節特別不同。

▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另官田區有一戶修繕案，上週末泥水及油漆志工完成屋頂防水、房屋空間內部牆壁粉刷，改善長期老舊房屋漏水問題，7日由電氣及木工志工完成配置電線管路、燈具安裝以及天花板輕鋼架施工，案主十分感謝勞工局做工行善團志工的幫忙，此外，官田區公所區長陳仁偉帶飲品到現場慰問志工並關心修繕情形。

▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，今年能夠與修繕團隊夥伴的各位暖心爸爸們共同修繕弱勢家庭房屋，整理改善他們的居住空間，讓他們感受到台南市府及修繕志工對他們的關心與守護，也像是父親照顧子女般對社會無私的奉獻，讓弱勢家庭有個遮風避雨、安身立命的家。

▲台南市勞工局做工行善團修繕志工，在父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心仍未停下腳步，以修繕弱勢家庭房屋的方式來慶祝父親節，使今年的父親節更別具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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