　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

霸氣老爸顏清標煮海鮮麵給女兒吃　內容超澎派...鄰居的份也一起

記者游瓊華／台中報導

台中市議會副議長顏莉敏過往在媒體前形象都較為嚴肅、低調，就算與父親顏清標一同現身，也多半是沉默。但父親節前夕，顏莉敏在官方臉書上PO出影片，拜託父親顏清標煮一碗海鮮麵，並寫道「用最樸（任）實（性）的方式，陪爸爸度過這個父親節。」影片中，鐵漢形象的顏清標在與女兒吃麵時，也不忘幫顏莉敏加菜，幫忙添了「超大一匙三層肉」，讓人感受到顏清標對女兒滿滿的愛。

▲台中最霸氣老爸顏清標遇女兒秒變溫柔，煮海鮮麵「超大匙」三層肉加料。（圖／翻攝顏莉敏官方臉書）

▲台中最霸氣老爸顏清標遇女兒秒變溫柔，煮海鮮麵「超大匙」三層肉加料。（圖／翻攝顏莉敏官方臉書，下同）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標是出了名的料理高手，不管是芋頭米粉、佛跳牆、滷豬腳等都是他的拿手菜，且顏清標雖看起來相當嚴肅、霸氣，卻是外冷內熱，也非常疼愛女兒、媳婦，顏清標曾對媒體說過，「在顏家下廚煮飯都是男生，媳婦、女兒不會煮沒關係，負責吃光飯菜就好！」

▲台中最霸氣老爸顏清標遇女兒秒變溫柔，煮海鮮麵「超大匙」三層肉加料。（圖／翻攝顏莉敏官方臉書）

影片中，顏莉敏也難得展現活潑、輕鬆的一面，先拉著菜籃車到菜市場採買，中途還被菜販攔截陳情市場需改善之處，最後才回家找父親顏清標一起下廚料理。只是眼尖網友發現，顏清標為人霸氣，料理也很霸氣，拿辦桌用的大鍋煮海鮮麵，連鄰居家的午餐也一起煮起來。

影片最後，父女兩人一同品嘗料理，顏莉敏吃了一口也忍不住說「就是這個味道」，但下一秒，就看到顏清標從鏡頭外拉了一大碗公的菜入鏡，舀了一大匙「三層肉」給顏莉敏，讓人感受到顏清標對女兒的愛是「超熱情與大份量！」

顏莉敏也在臉書上提到，許多日子，莉敏跟爸爸總是各忙各的，家人很少有時間能夠一起好好吃個飯。不過莉敏知道，全天下的父親應該都敵不過女兒的撒嬌，今年的父親節，拜託爸爸煮了碗我最愛的海鮮麵，用最樸（任）實（性）的方式，陪爸爸度過這個父親節。父親節，別忘了陪爸爸吃個飯唷！

ET快訊
美軍「導彈測量船」路徑直朝台灣！　最新位置曝光
快訊／中重症+87！　40歲男「染疫+金黃色葡萄球菌」敗血症
中共軍演「6臨時危險區」失效！　第7區仍影響航路
快訊／女摔落柴山「卡岩壁」　無生命跡象
快訊／今本土+21771！新北最多　各縣市分佈曝
快訊／今增42死！　本土+21771
獨／4死血案倖存者醒了！　賴敏男順利拔管「自主呼吸」
大陸打來「直接投降」！　桃議員：民進黨挑事我不想陪葬
賈永婕48歲「身材超驚人」！　運動Bra熱褲畫面激辣
曹興誠捐30億助國防　矢板明夫揭「3重大意義」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫跨海推薦賴峰偉　「帶領澎湖走向全新永續海洋道路」

大陸打過來會不會投降？　他喊：民進黨挑事我不想陪葬

曹興誠捐30億證明「台人不貪財不怕死」　矢板明夫揭三重大意義

國人被騙到柬埔寨打工慘受虐　監委申請自動調查

金防部防空作戰演練！官兵就戰術位置　完成雙聯裝針刺飛彈架設

霸氣老爸顏清標煮海鮮麵給女兒吃　內容超澎派...鄰居的份也一起

出動榴彈砲、迫砲！陸軍將重砲射擊演練　軍方：非針對共軍演習

快訊／共軍今再次模擬攻台　國軍偵獲多批共機、艦及無人機侵擾

林佳龍諷侯友宜「利用機會宣揚政績」 　兩人同場不同框

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

五堅情想婚了！具俊曄台上放閃　小賴開大S玩笑姐夫打屁屁

朱立倫跨海推薦賴峰偉　「帶領澎湖走向全新永續海洋道路」

大陸打過來會不會投降？　他喊：民進黨挑事我不想陪葬

曹興誠捐30億證明「台人不貪財不怕死」　矢板明夫揭三重大意義

國人被騙到柬埔寨打工慘受虐　監委申請自動調查

金防部防空作戰演練！官兵就戰術位置　完成雙聯裝針刺飛彈架設

霸氣老爸顏清標煮海鮮麵給女兒吃　內容超澎派...鄰居的份也一起

出動榴彈砲、迫砲！陸軍將重砲射擊演練　軍方：非針對共軍演習

快訊／共軍今再次模擬攻台　國軍偵獲多批共機、艦及無人機侵擾

林佳龍諷侯友宜「利用機會宣揚政績」 　兩人同場不同框

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

玉山青蛇媽媽遭輾「爆卵癱柏油」　寶寶來不及孵化...留血跡慘死

妙齡女沒付車貸挨告！一杯「阿比」飛車狂奔　害她再收2.8萬罰單

民宅燒成火海！義消衝火場見「這一幕」崩潰　10罹難者全是家人

今中重症+87！增1童MIS-C　40歲男「染疫+金黃色葡萄球菌」敗血症亡

共用洗衣機「卡泥沙、狗毛」！他抱怨1句　網反批：你也沒水準

朱立倫跨海推薦賴峰偉　「帶領澎湖走向全新永續海洋道路」

日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典　展出台南消防彩繪燈籠

中共軍演6臨時危險區失效　交通部：第7區仍影響航路

阿弟老婆突就醫掛急診！「痛了一夜」坐輪椅吊點滴　尪一早被叫醒

快訊／基隆萬瑞快速道路　休旅車自撞「肚朝天」釀2傷

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

政治熱門新聞

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

即／中共3架無人機闖金門！國軍信號彈示警

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

共軍飛彈穿越台北上空　他嘆：蔡英文已讓台灣主權消失

「偏藍偏紅的快清醒」遭6000留言出征　黃暐瀚再喊：穩住我們能贏

快訊／陳時中曝3箭提內湖交通解方　喊8年完成捷運東環線

海軍岸置「雄二反艦飛彈」待命追瞄共軍　海鋒大隊演練上彈畫面曝

中國軍演「台股竟漲300點」　他再揭1矛盾：台灣是個神奇的地方

聯電切割曹興誠！周玉蔻點名現任董事長

快訊／共軍今再次模擬攻台　國軍偵獲多批共機、艦及無人機侵擾

蔡英文：27位駐外大使發聲「台灣捍衛民主」

攔截畫面曝！金防部發射信號彈阻無人機

更多熱門

相關新聞

75％上班族會慶祝父親節！　爸爸們最期待收到「這禮物」

75％上班族會慶祝父親節！　爸爸們最期待收到「這禮物」

父親節即將到來，不少人都會回家慶祝，根據調查，有75％上班族有計畫慶祝父親節，其中有8成會送禮物，大多數打算「送現金」，這也是爸爸們最期待收到的禮物；今年父親節相關花費，總預算平均落在4,501元，與去年相比約增加6.6％。

誰吃了我的臭豆腐！男西門町揮武士刀進警局

誰吃了我的臭豆腐！男西門町揮武士刀進警局

男騎車講手機跑給警追！摔入田中下場慘

男騎車講手機跑給警追！摔入田中下場慘

「點滴阿北」騎車狂飆　警見危險片要查

「點滴阿北」騎車狂飆　警見危險片要查

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

關鍵字：

父親節顏清標顏莉敏影音

讀者迴響

熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

4年存滿10張玉山金　他嗨曝「股利股息金額」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

即／中共3架無人機闖金門！國軍信號彈示警

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面