霸氣老爸顏清標煮海鮮麵給女兒吃　內容超澎派...鄰居的份也一起

記者游瓊華／台中報導

台中市議會副議長顏莉敏過往在媒體前形象都較為嚴肅、低調，就算與父親顏清標一同現身，也多半是沉默。但父親節前夕，顏莉敏在官方臉書上PO出影片，拜託父親顏清標煮一碗海鮮麵，並寫道「用最樸（任）實（性）的方式，陪爸爸度過這個父親節。」影片中，鐵漢形象的顏清標在與女兒吃麵時，也不忘幫顏莉敏加菜，幫忙添了「超大一匙三層肉」，讓人感受到顏清標對女兒滿滿的愛。

▲台中最霸氣老爸顏清標遇女兒秒變溫柔，煮海鮮麵「超大匙」三層肉加料。（圖／翻攝顏莉敏官方臉書，下同）



大甲鎮瀾宮董事長顏清標是出了名的料理高手，不管是芋頭米粉、佛跳牆、滷豬腳等都是他的拿手菜，且顏清標雖看起來相當嚴肅、霸氣，卻是外冷內熱，也非常疼愛女兒、媳婦，顏清標曾對媒體說過，「在顏家下廚煮飯都是男生，媳婦、女兒不會煮沒關係，負責吃光飯菜就好！」

影片中，顏莉敏也難得展現活潑、輕鬆的一面，先拉著菜籃車到菜市場採買，中途還被菜販攔截陳情市場需改善之處，最後才回家找父親顏清標一起下廚料理。只是眼尖網友發現，顏清標為人霸氣，料理也很霸氣，拿辦桌用的大鍋煮海鮮麵，連鄰居家的午餐也一起煮起來。

影片最後，父女兩人一同品嘗料理，顏莉敏吃了一口也忍不住說「就是這個味道」，但下一秒，就看到顏清標從鏡頭外拉了一大碗公的菜入鏡，舀了一大匙「三層肉」給顏莉敏，讓人感受到顏清標對女兒的愛是「超熱情與大份量！」

顏莉敏也在臉書上提到，許多日子，莉敏跟爸爸總是各忙各的，家人很少有時間能夠一起好好吃個飯。不過莉敏知道，全天下的父親應該都敵不過女兒的撒嬌，今年的父親節，拜託爸爸煮了碗我最愛的海鮮麵，用最樸（任）實（性）的方式，陪爸爸度過這個父親節。父親節，別忘了陪爸爸吃個飯唷！