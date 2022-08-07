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社會 社會焦點 保障人權

高雄男騎車講手機不服稽查　衝撞員警逃逸！摔入田中下場慘

▲▼岡山取締逃逸 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲彭姓男子不服取締騎車逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄岡山警分局橋頭分駐所員警昨（6）晚9時許在路上見一名彭姓男子（42歲）邊騎機車邊講手機，上前示意攔查時，彭男先停在路旁假意配合，隨即衝撞員警後逃逸，警方追了上去，彭男一路加速，沒想到逃不到5分鐘，就因路況不熟摔入田中，所幸僅有多處擦挫傷，沒有大礙，警方調查發現，彭男並無酒駕或攜帶違禁物品，僅因交通違規就心虛落跑，這下恐至少吃上3張罰單，得不償失。

▲▼岡山取締逃逸 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲彭男一開始假意停在路旁。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋頭所員警是在橋頭區通燕路上發現彭男，他一邊騎車一邊講電話，員警見狀立即開啟警示燈及鳴笛示意停車受檢，彭男一開始假意停車，但隨即加速往員警方向衝過去，幸好員警及時閃避，才沒被機車撞上，彭男就趁機加速騎車躲避警方攔查。

員警也隨後上車緊跟，在顧及用路人安全情況下，員警採「追蹤稽查、尾隨待機」方式，與彭男的機車保持安全距離，沿途蒐證違規情況，但彭男因發現警車緊跟，加上車速過快，在行經燕巢區滾水路段時，不慎自摔至路邊農地，導致右手肘及右腳擦挫傷。

警方隨即通報119救護人員到場，將彭男即時送醫治療，經初步調查，彭男沒有酒駕，身上和車上也沒有違禁物品，本身也沒有遭到通緝，只有無照駕駛和騎車拿手機的單純交通違規而已，員警對他為何要逃逸也感到不解。

警方在調查後，依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款無照駕駛、第31條之1第2項駕駛人行駛於道路以手持方式使用行動電話及第60條第1項駕駛人因有交通違規經警攔查拒絕停車接受稽查而逃逸等規定，對彭男製單舉發，

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