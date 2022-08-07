曹興誠捐30億證明「台人不貪財不怕死」　矢板明夫揭三重大意義

▲前聯電榮譽董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

聯電創辦人曹興誠5日召開記者會，宣佈捐出30億新台幣強化國防，引來各界關注。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，曹興誠此舉向對岸明確表示台灣人「既不貪財又不怕死」的決心，還有3個重大的意義，對台灣、中國大陸、以及國際社會，都會產生很大的影響。

不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共解放軍從4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域，軍演期間，甚至有導彈飛越大台北上空。

為此，曹興誠表示，他將捐出1億美元 （約合新台幣30億元）用來資助國防教育活動，「習近平可能以為台灣人都貪財怕死，所以不把台灣放在眼裡」，並強調這次捐助不為名利，他對選舉也沒興趣，單純只是厭惡中共謊言，希望留下台灣的淨土和藍天。

矢板明夫指出，他曾經和曹興誠有過幾次近距離接觸，在電視節目中就兩岸關係、佛學與科技等問題進行過深度交流。就他的印象，曹興誠是一位率真之人，敢愛敢恨。或許是因為曹興誠一直透過科技、佛學、古董追求「真善美」這三個字，所以，才會對隔壁滿手血腥、滿嘴謊言的獨裁政權，深惡痛絕。

矢板明夫說，曹興誠這一次的舉動有三個意義。首先，他以台灣知名企業家的身分，正面拒絕了中國大陸對台灣的威逼利誘。中國大陸這些年來一直對台灣採取的態度是「買台灣+打台灣」，而曹興誠的大筆捐款助國防，就是向對岸明確表示了，台灣人「既不貪財又不怕死」的決心，間接地證明了中南海這些年來，對台灣統戰政策的失敗。

第二，矢板明夫分析，在台灣內部有一些所謂統派人士，一直在煽動恐慌。中共一開始軍演，就好像天要塌下來一樣，在媒體上罵總統、罵執政黨、罵國軍，就是不敢罵中共。

而曾經被認為是藍營統派代表人物之一的曹興誠，在聲明裡點名了這些人，說他們「或者由於無知，或者由於膽怯懦弱，或者已經被中共收買」。幫助大家認清了事實，使台灣更團結了。

最後，矢板明夫認為，如果台海發生戰事，國際社會要不要幫台灣，其實主要是看台灣有沒有抵抗的意志。曹興誠這一次傾出家產，解救國難，會讓國際社會看到台灣人保衛家園的決心，同時也提高台灣全體士氣。