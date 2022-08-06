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曹興誠遭聯電切割！周玉蔻火大點名現任董事長：怎那麼沒用？

▲▼前聯電董事長曹興誠8/5召開記者會，宣布將捐出台幣30億用於國防相關領域，並希望藉拋磚引玉吸引更多企業界人士響應。（圖／記者湯興漢攝）

▲曹興誠宣布捐台幣30億用於國防相關領域，聯電發表聲明撇清關係。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

聯電創辦人曹興誠5日召開記者會，宣布捐出30億新台幣強化國防，還嗆聲大陸國家主席習近平「他可能以為台灣人都貪財怕死」，事後被聯電緊急撇清關係。對此，資媒體人周玉蔻怒嗆聯電現任董事長「怎麼那麼沒用啊」，也強調曹興誠的身分有歷史紀錄。

曹興誠5日舉辦記者會，宣布捐出1億美元（約新台幣30億元），協助台灣反中、資助國防教育活動，同時嗆聲習近平「他可能以為台灣人都貪財怕死」。

曹興誠的言論引發關注，聯電6日出面表示，曹興誠十數年前就已從聯電退休、與聯電無關，公司無從評論。聯電也說，曹興誠目前沒有在聯電擔任任何職務，曾任榮譽董事長已被撤銷，曹興誠也沒持有公司任何股份，個人行為與公司無關、不代表公司觀點。

▼聯電撇清與前董座曹興誠的關係。（圖／翻攝自網易號／中國半導體論壇）

▲聯電撇清與前董座曹興誠的關係。（圖／翻攝自網易號／中國半導體論壇）

曹興誠也回應，他被中國大陸列為台獨份子，聯電撤銷榮譽董事長相當合理，他也已非聯電股東、沒有任何關係、牽連。

對此，資深媒體人周玉蔻6日在臉書上砲轟，「聯電發表聲明切割曹興誠幹嘛？沒出息」，曹興誠是聯電的創辦人，那就永遠是創辦人，有歷史紀錄，「那個現任董事長怎麼那麼沒用啊？」

周玉蔻的貼文曝光後，立刻有不少人留言回應，「創辦人永遠就是曹興誠」、「曹興誠先生真是一位瀟灑的企業家」、「腳踩在人家土地上不得不彎腰」、「老曹當年決定投資和艦，陪了夫人又折兵」、「曹興誠不需要聯電誰都認識他，沒有曹興誠的聯電誰知道那是誰的？切割就是個笑話！」

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