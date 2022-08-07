共軍飛彈穿越台北上空　他嘆：蔡英文已讓台灣主權消失

▲解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

因不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共解放軍隨即宣布從4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓。期間甚至有導彈飛越大台北上空，引發關注。國民黨前立委蔡正元批評，如果今天的狀況是馬英九在當總統，綠營ㄧ定會開罵，但現在蔡英簡單說句「台灣主權絕不退讓」，全台灣也就不當一回事，但事實上主權在蔡英文沒有下令攔截時，就已消失了。

根據日本防衛省公布的飛彈軌跡，共軍於4日下午1時56分起至下午4時，也就是軍演首日，即向台灣周遭發射常規彈道飛彈9枚，而其中4枚導彈甚至飛過萬里、新店、南港等地上空，我國國防部則未即時揭露資訊引發質疑。對此，軍方回應，考量中共軍演，以威懾我方為主要目標，且仍在進行中。為保護國軍情監偵作業能量，故有關其飛行路徑等資訊，不予公布。

蔡正元指出，解放軍跨越台海中線演習，如果是馬英九執政，綠營ㄧ定會說軟弱，但現在蔡英文在當總統，綠營卻是悶聲不響；解放軍進入台灣「領海內」演習，如果是馬英九執政，藍綠都會轟無能，但現在蔡英文在當總統，一句「不會挑釁」，就沒有人有意見；解放軍發射飛彈經過台灣島，如果是馬英九執政，一定全台都在罵賣台，但現在蔡英文在當總統，卻沒人喊蔡英文下台。

蔡正元認為，全台似乎都在假裝不懂，解放軍的飛彈越過「首都」台北，蔡英文沒有下令攔截時，台灣主權就已消失了。有趣的是，還有偏藍的人物竟然說，要罵就要罵解放軍

幹嘛罵「我們的總統」蔡英文，也不想想如果海防部隊看著解放軍的直升機，從頭頂上飛越而過，一槍一炮都不射擊攔截，這些海防部隊的指揮官是不挑釁，還是準備投降？