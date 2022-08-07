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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共軍持續「環台軍演」　國軍最新影片喊話：前方有我們努力守護！

▲▼解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機。（合成圖／新華社、CFP）

▲共軍軍演。（合成圖／新華社、CFP）

 記者皮心瑀／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台後，中共解放軍隨即宣布4日12時至7日12時，在台灣周邊6個海域、空域進行軍演，期間甚至有導彈飛越大台北上空，引發關注。我國國防部7日釋出最新影片，強調「正因為前方有我們守著、護著，後方的民眾才可以幸福快樂。」

共軍將從4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域。

根據日本防衛省公布的飛彈軌跡，共軍於4日下午1時56分起至下午4時，也就是軍演首日，即向台灣周遭發射常規彈道飛彈9枚，而其中4枚導彈甚至飛過萬里、新店、南港等地上空，我國國防部則未即時揭露資訊引發質疑。對此，軍方回應，考量中共軍演，以威懾我方為主要目標，且仍在進行中。為保護國軍情監偵作業能量，故有關其飛行路徑等資訊，不予公布。

國防部7日也釋出最新影片，表示今年的父親節，很特別，因為敵情而加強戒備，伴隨著監控與警戒，卻不是陪伴著家人開心過節。

國防部指出，正因為前方有國軍守著、護著，後方的民眾才可以幸福快樂，「只要有敵情威脅在，我們就會努力守護大家的日常！」訓練是國軍的日常，努力操練的日常，這一次，讓外面的不平靜始終得以平常。

▲國軍最新影片。（國防部提供）

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