屏東父子駕輕航機墜毀雙亡　去年也釀2死！檢、飛安會今查原因

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

屏東一對朱姓父子6日傍晚一同駕駛輕航機，結果因不明原因墜毀里港河堤，2人不幸罹難。據悉，60歲朱父駕駛輕航機已有20多年，駕駛經驗豐富，加上傍晚氣流穩定，為何會失事，尚待飛安會7日到場調查。目前警方已聯絡家人製作筆錄，盼進一步釐清案情。據了解，父子2人起飛的賽嘉皆豪輕航機飛行場，是國內首座合法成立的飛行場，不過該飛行場去年也曾傳出輕航機起飛後墜毀，釀成2死意外事故。

▲屏東輕航機墜毀「父子雙亡」最新現場曝光，飛航經驗20年突遇死劫。（圖／記者陳崑福翻攝）



回顧整起案情，屏東縣消防局6日傍晚5時許接獲民眾報案表示，里港河堤往三地門方向疑似發生輕航機事故，立即出動12車22人前往救援。不過，警消抵達現場時，僅看見輕航機已墜毀並燃起熊熊大火，機上的2人已被燒成焦屍、明顯死亡。

據悉，輕航機上的是一對朱姓父子，朱父為屏東人，為輕航機教練，曾就讀空軍航空技術學校，後來開設工廠，從事汽車、搖控飛機等零件生產，從年輕起就喜歡駕駛輕航機，駕駛經驗超過20年，至於兒子今年則為24歲。

▲屏東發生輕航機2死意外。（圖／記者陳崑福翻攝）



此外，由於朱父自己本身就是輕航機教練，儘管6日下午有下雨，不過待2人起飛時雨勢已停，加上傍晚氣流相對穩定，一般輕航機駕駛都喜歡在傍晚飛行，但朱姓父子卻是在從飛行場起飛沒多久後，即在距離飛行場1、2公里處溪床墜毀，讓其他同好都備感不解。目前里港警方已聯絡家人製作筆錄，檢方與飛安會7日也會到場了解失事原因。

至於朱姓父子2人所起飛的賽嘉皆豪輕航機飛行場，根據官網表示，成立時間是2009年，經2年多籌備規劃後成為國內第一家合法飛行場，占地約10公頃，除提供輕航機與飛行傘等飛行活動外，未來更打算規劃更多飛行設施與模擬器等活動，並強調場內有數十位經民航局考驗合格飛行教練及2位測驗人員，飛行場內的飛機亦須經民航局檢驗合格方可從事飛航活動。

▲▼屏東發生輕航機2死意外。（圖／記者陳崑福翻攝）

不過，該飛行場去年也曾傳出墜機事故。去年1月7日下午14時21分，59歲的林姓教練駕駛輕航機（型號2199）乘載25歲陳姓乘客，進行20分鐘的體驗行程，不料起飛10分鐘後塔台聯繫未果，撥打2人電話亦無回應，消防單位隨即派遣搜救人員入山搜救，同日晚間22時許，在三地門鄉賽嘉山區尋獲輕航機殘骸及2名人員，且進入現場時，現場還在起火燃燒，警消撲滅火勢後，發現機上2人早已死亡，由消防人員漏夜將遺體運送下山並聯繫家屬。



▲賽嘉皆豪輕航機飛行場去年也曾傳出輕航機墜毀事故。（圖／記者陳崑福翻攝）