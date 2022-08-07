去柬埔寨打工失蹤！警1周受理178案　人蛇集團交易金流難追原因曝

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，把台灣民眾賣到柬緬等國。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

震驚台灣社會的黑幫「賣台灣豬」誘騙台民赴柬埔寨、緬甸高薪打工遭囚禁案越演越烈；外交部亞太司長周民淦日前接受立委詢問時透露，據交通部觀光局統計數據，今年1-5月台灣民眾赴柬埔寨人數高達4981人，從3-5月每月均超過1100人，且多數未返回台灣。

雖然政府強力宣導並通令全國警方掃蕩參與「賣台灣豬」跨境人口販運的操盤黑幫，但目前近5千名台人身陷柬緬音訊全無，根據統計資料僅有64名透過台人自付贖金、在台商以及反詐騙NGO團體奔走下得獲釋返台。

▲圖為台灣黑幫透過網路的招攬廣告，實則把台灣民眾賣到柬緬等國拘禁替詐騙集團工作。（圖／記者張君豪翻攝）

隨著台灣各媒體揭露柬緬人蛇集團勾結台灣黑幫跨境、大賺「賣台灣豬」生意後，警方加強掃蕩力度，刑事局國際刑警科在7月下旬通令全國警方，凡接獲民眾報案家人親友赴東南亞打工失聯案件，一律改列「人口販運」重大刑案，各地警察機關須在受理報案後1小時通報警政署勤指中心、及刑事局偵防中心進行案件管制。

結果在短短的一周內，全台包含外交部、警政署接獲受理案件數量就高達178件，據信案件量還不斷增加，近日甚至有南部基層警抱怨，除受理該類案件會列管開專案會議外，還須配合宣導政策，對發生地點區域進行各類遏阻人口販運宣導，讓基層警大呼工作壓力超大，甚至有警員到臉書「靠北警察」PO文抱怨。

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，科長李泱輯（圖中）目前仍為黑幫販豬仔案件奔波忙碌。（圖／記者張君豪翻攝）

地方警力吃不消，專責主管跨境追查「賣台灣豬」案件的刑事局國際刑警科更是蠟燭兩頭燒；據悉該單位編制只有兩個刑警外勤隊、實際偵查人員僅有22名，卻須負起國內所有失蹤遭賣到柬緬兩國的人口販運案件跨境追查控管，還須偵辦國內操盤人口販運的台籍黑幫。

最新消息顯示，除了竹聯幫東堂外，還有該幫其他堂口、以及天道盟各地區的分會角頭一起大賺賣豬仔黑心錢。新北市刑大日前破獲天道盟不倒會鄭姓角頭暴力擄人討債案件，幕後發現該幫會也參與賣豬仔案，警方低調表示案件仍在持續溯源追查，目前全國警列管該類案件，也因新北市幅員廣大，人口眾多導致案件數成為全國最多。

刑事局國際刑警也聯合航警局、通令國內人力銀行進行宣導清查，採用機場宣導及人力銀行系統徹查刊登該類出國打工賣豬仔廣告業主，目前已發動4案調查，並針對刊文者IP、刊登個資進行調取，後續將會約談刊登誘騙民眾廣告的業主到案說明。

警方目前採境內掃蕩斬首，國境宣導方式似有初步成效；根據警方及全球反詐騙組織（Global anti scam org. 簡稱GASO）內部情資顯示，柬緬兩國人蛇集團從7月下旬接運到的台灣民眾大幅減少僅剩以往的一成，也讓兩國詐騙園區的人力出現短缺警訊。

道高一尺魔高一丈，柬埔寨西港人蛇集團為此不敢暴力虐待台灣人，深恐人力減損，卻改用「必須大量刊登徵人廣告」，要求身陷園區的台灣民眾須招攬更多人前來，才能有獲釋回台的機會。

加上警方追查天道盟三鶯分會擄人賣豬仔案件發現，柬緬兩國人蛇集團與台灣黑幫合作賣豬仔，期約以每個人頭6-70萬元新台幣交人，但交款方式避開以往的地下匯兌或港澳大陸境外帳戶，改以匯率較為穩定的虛擬貨幣泰達幣匯入台灣黑幫持有的熱錢包，台灣黑幫再伺機透過場外交易幣商套現，透過虛擬貨幣去中心化的特性，讓台灣檢警難以追查這條人口販運絲路的交易金流。

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