　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

去柬埔寨打工失蹤！警1周受理178案　人蛇集團交易金流難追原因曝

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，把台灣民眾賣到柬緬等國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，把台灣民眾賣到柬緬等國。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

震驚台灣社會的黑幫「賣台灣豬」誘騙台民赴柬埔寨、緬甸高薪打工遭囚禁案越演越烈；外交部亞太司長周民淦日前接受立委詢問時透露，據交通部觀光局統計數據，今年1-5月台灣民眾赴柬埔寨人數高達4981人，從3-5月每月均超過1100人，且多數未返回台灣。

雖然政府強力宣導並通令全國警方掃蕩參與「賣台灣豬」跨境人口販運的操盤黑幫，但目前近5千名台人身陷柬緬音訊全無，根據統計資料僅有64名透過台人自付贖金、在台商以及反詐騙NGO團體奔走下得獲釋返台。

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，把台灣民眾賣到柬緬等國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為台灣黑幫透過網路的招攬廣告，實則把台灣民眾賣到柬緬等國拘禁替詐騙集團工作。（圖／記者張君豪翻攝）

隨著台灣各媒體揭露柬緬人蛇集團勾結台灣黑幫跨境、大賺「賣台灣豬」生意後，警方加強掃蕩力度，刑事局國際刑警科在7月下旬通令全國警方，凡接獲民眾報案家人親友赴東南亞打工失聯案件，一律改列「人口販運」重大刑案，各地警察機關須在受理報案後1小時通報警政署勤指中心、及刑事局偵防中心進行案件管制。

結果在短短的一周內，全台包含外交部、警政署接獲受理案件數量就高達178件，據信案件量還不斷增加，近日甚至有南部基層警抱怨，除受理該類案件會列管開專案會議外，還須配合宣導政策，對發生地點區域進行各類遏阻人口販運宣導，讓基層警大呼工作壓力超大，甚至有警員到臉書「靠北警察」PO文抱怨。

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，把台灣民眾賣到柬緬等國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，科長李泱輯（圖中）目前仍為黑幫販豬仔案件奔波忙碌。（圖／記者張君豪翻攝）

地方警力吃不消，專責主管跨境追查「賣台灣豬」案件的刑事局國際刑警科更是蠟燭兩頭燒；據悉該單位編制只有兩個刑警外勤隊、實際偵查人員僅有22名，卻須負起國內所有失蹤遭賣到柬緬兩國的人口販運案件跨境追查控管，還須偵辦國內操盤人口販運的台籍黑幫。

最新消息顯示，除了竹聯幫東堂外，還有該幫其他堂口、以及天道盟各地區的分會角頭一起大賺賣豬仔黑心錢。新北市刑大日前破獲天道盟不倒會鄭姓角頭暴力擄人討債案件，幕後發現該幫會也參與賣豬仔案，警方低調表示案件仍在持續溯源追查，目前全國警列管該類案件，也因新北市幅員廣大，人口眾多導致案件數成為全國最多。

刑事局國際刑警也聯合航警局、通令國內人力銀行進行宣導清查，採用機場宣導及人力銀行系統徹查刊登該類出國打工賣豬仔廣告業主，目前已發動4案調查，並針對刊文者IP、刊登個資進行調取，後續將會約談刊登誘騙民眾廣告的業主到案說明。

警方目前採境內掃蕩斬首，國境宣導方式似有初步成效；根據警方及全球反詐騙組織（Global anti scam org. 簡稱GASO）內部情資顯示，柬緬兩國人蛇集團從7月下旬接運到的台灣民眾大幅減少僅剩以往的一成，也讓兩國詐騙園區的人力出現短缺警訊。

道高一尺魔高一丈，柬埔寨西港人蛇集團為此不敢暴力虐待台灣人，深恐人力減損，卻改用「必須大量刊登徵人廣告」，要求身陷園區的台灣民眾須招攬更多人前來，才能有獲釋回台的機會。

加上警方追查天道盟三鶯分會擄人賣豬仔案件發現，柬緬兩國人蛇集團與台灣黑幫合作賣豬仔，期約以每個人頭6-70萬元新台幣交人，但交款方式避開以往的地下匯兌或港澳大陸境外帳戶，改以匯率較為穩定的虛擬貨幣泰達幣匯入台灣黑幫持有的熱錢包，台灣黑幫再伺機透過場外交易幣商套現，透過虛擬貨幣去中心化的特性，讓台灣檢警難以追查這條人口販運絲路的交易金流。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　女兒出生5天後二寶爸離奇亡

快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車

►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

 

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制
台中點滴阿北「2+5輪」騎車狂飆慘了！　超危險影片曝
好市多烤雞「挖出1條橡皮筋」嚇壞　內行解答了
攔截畫面！共軍無人機闖金門　國軍發射信號彈驅離
快訊／路透：中國軍艦多次進逼海峽中線
國道未保持安全車距　車主「收3千元罰單」：怎麼測？照片糗了
快訊／陸千年歷史「萬安橋」大火！　一夜焚毀崩塌
快訊／MIRROR重傷舞者「清醒了」！　偶像女友首發文
便祕人激推！　「吃這種水果」順到爆：超有用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噁！室友洗太久害她拉在內褲上　恐怖女「抹屎教育」下場曝

高雄男騎車講手機不服稽查　衝撞員警逃逸！摔入田中下場慘

台中點滴阿北「2+5輪」騎車狂飆慘了！　警見危險片要查

姊妹與夫婿出遊遇劫！車墜坡釀2死2傷　「導航出包」惹禍

去柬埔寨打工失蹤！警1周受理178案　人蛇集團交易金流難追原因曝

鶯歌博物館前自來水爆管　連夜搶修恢復供水...交通仍單側管制

十大槍擊要犯「臭嘴張」遭狙殺癱瘓自轟亡　霹靂小組：現世報

兒騎車超速壓手孔蓋失控慘死！父名下財產近4千萬...國賠僅54萬

屏東父子駕輕航機墜毀雙亡　去年也釀2死！檢、飛安會今查原因

槍戰癱瘓！「輪椅特警」收到這父親節禮物　一家四口幸福合照曝

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

五堅情想婚了！具俊曄台上放閃　小賴開大S玩笑姐夫打屁屁

噁！室友洗太久害她拉在內褲上　恐怖女「抹屎教育」下場曝

高雄男騎車講手機不服稽查　衝撞員警逃逸！摔入田中下場慘

台中點滴阿北「2+5輪」騎車狂飆慘了！　警見危險片要查

姊妹與夫婿出遊遇劫！車墜坡釀2死2傷　「導航出包」惹禍

去柬埔寨打工失蹤！警1周受理178案　人蛇集團交易金流難追原因曝

鶯歌博物館前自來水爆管　連夜搶修恢復供水...交通仍單側管制

十大槍擊要犯「臭嘴張」遭狙殺癱瘓自轟亡　霹靂小組：現世報

兒騎車超速壓手孔蓋失控慘死！父名下財產近4千萬...國賠僅54萬

屏東父子駕輕航機墜毀雙亡　去年也釀2死！檢、飛安會今查原因

槍戰癱瘓！「輪椅特警」收到這父親節禮物　一家四口幸福合照曝

噁！室友洗太久害她拉在內褲上　恐怖女「抹屎教育」下場曝

台灣國之北疆軍事路跑！選手穿恐龍裝挑戰8.5K　新台馬輪明年啟航

紐時：拜登對台「戰略清晰」將助台防禦　扭轉美中緊張關係有2招

高雄男騎車講手機不服稽查　衝撞員警逃逸！摔入田中下場慘

別說我是「世界最強」　字母哥：球隊需要我做什麼都做

4年存滿10張玉山金　存股男嗨曝「股利股息金額」：享受人生

手槍女王認了「擊發1萬支」！　慘遇連續2.5小時金槍俠…手痛到就醫

吳宗憲私下送作堆！邱慧雯曝「與陳漢典無局」主因

台中點滴阿北「2+5輪」騎車狂飆慘了！　警見危險片要查

姊妹與夫婿出遊遇劫！車墜坡釀2死2傷　「導航出包」惹禍

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

社會熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

輔導長一句「沒救了」　二兵氣到動手揍人

嘉義休旅車翻落30公尺邊坡　2死2輕傷

農曆七月送肉粽　彰化和美送煞路線曝

即／屏東輕航機墜落「父子雙亡」　剩2具焦屍

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

台鐵猴硐晚間傳死傷！他落軌遭撞無呼吸心跳

國小生吃糖被罵小胖子！爸媽求償6萬　法官1理由判免賠

25歲男猴硐落軌遭撞　送一搶救不治

即／高雄男「從天而降」摔落鬧街！　送醫搶救

車道突現槽化線　雲林民眾：根本是陷阱

即／高雄女騎士遭混凝土車輾斃爆頭亡！

屏東輕航機墜毀「父子2死」　最新畫面曝光

更多熱門

相關新聞

6人集團詐保！「眼球點麻藥」闖關全盲檢測

6人集團詐保！「眼球點麻藥」闖關全盲檢測

刑事局日前接獲包含南山、台新保險公司及保險犯罪防制中心檢舉，業者發現有詐騙集團以投保高額壽險後偽裝盲人製造保約「失明全殘」涉嫌詐保高額壽險、意外險達新台幣4千萬元，該「詐盲集團」機關算盡，竟使用眼科醫療用眼球表層麻醉滴劑，製造暫時失明現象，成功闖關通過台大醫院的全盲檢測。

網爆裴洛西來台「政府花9400萬」　外交部打臉

網爆裴洛西來台「政府花9400萬」　外交部打臉

即／7-11螢幕疑遭駭　刑事局緊急蒐證

即／7-11螢幕疑遭駭　刑事局緊急蒐證

中警15天肅槍10把、子彈66發　3男帶槍吃飯被逮

中警15天肅槍10把、子彈66發　3男帶槍吃飯被逮

嚴禁用信用卡買虛擬貨幣！　金管會下禁令

嚴禁用信用卡買虛擬貨幣！　金管會下禁令

關鍵字：

刑事局國際刑警賣豬仔人口販運虛擬貨幣泰達幣

讀者迴響

熱門新聞

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

即／中共3架無人機闖金門！國軍信號彈示警

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

女學生過馬路被禮讓90度鞠躬　他讚交通有希望

輔導長一句「沒救了」　二兵氣到動手揍人

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面