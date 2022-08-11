柬埔寨販運受害者返台「警只簡單筆錄」　4立委要求成立跨部會小組

▲立法院「台灣已成人口販運輸出國？ 柬埔寨受害者現身說法，立委齊呼籲行政院成立專責小組」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

近日頻傳國人遭誘騙販運至柬埔寨事件，根據非官方統計受騙人數恐超過2000人。對此，民進黨立委林俊憲、賴品妤、伍麗華、林昶佐等人於11日陪同受害者召開記者會，呼籲行政院成立跨部會專責小組，積極納入民間力量，全力宣導、阻斷、救援和保護，建立完整機制協助受害者。

林俊憲上午邀請化名為「皮皮」的受害者，出面分享個人遭到販運至柬埔寨7天的經歷。皮皮表示，因為曾有前往菲律賓從事類似工作的正向經驗，這次朋友介紹有柬埔寨工作機會，不疑有他就答應前往，不料抵達柬埔寨後發現竟是從事詐騙，不從就遭到毒打、轉賣，且每次轉賣都遭到凌虐跟性侵，後續輾轉才獲救回台。

皮皮指稱，回台之後僅有受到簡單筆錄，警方並未展開充分調查，甚至缺乏保護機制。對此，曾援助類似案件的台南市議員李宗翰表示，基層員警缺乏人口販運辦案經驗，受害家屬在台灣報警大多以詐騙或失蹤辦理，建議警政體系應內部整合，讓第一線能快速通報刑警局，並勾稽移民署出境資料，確認出國後，快速聯繫我國當地外交單位協助。

林俊憲表示，他肯定刑事警察局開始展開機場攔阻的初步成效，不過處理人口販運牽涉許多部會的權責，在不同階段需要不同單位的協助，恐會讓本來已經無助的受害者成為人球。他認為，目前警政署已經成立內部小組查緝涉案黑社會組織，但對於已經受害者的事後保護工作卻非常不足，因此有必要成立跨部會專案小組處理。

賴品妤則表示，日前她已經呼籲行政院共同成立跨部會專案小組，如今也有許多立委共同站出來，因為大家都接到類似陳情案，以她自己為例，近期協助營救2位個案，在過程中深切感受到警政署人力不足，負責的刑事組國際科只有38人，除了既有業務還要耗費高度能量在處理「海外救援」已分身乏術，駐外館也有類似情況，必須以行政院層級出面統籌才得以因應日益嚴重的狀況。

林昶佐表示，目前台灣跟柬埔寨缺乏邦交，也沒有設立代表處，再加上柬埔寨立場傾中，種種原因使我國救援相對困難，外交部應該與國際組織串連，並在刑警局通報時採取更積極作為，別讓民眾自行奔走聯繫。

▼立法院「台灣已成人口販運輸出國？ 柬埔寨受害者現身說法，立委齊呼籲行政院成立專責小組」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

