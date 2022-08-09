飛柬增至每周8航班！航空業抗議警機場舉牌　外交部做法讓人傻眼



▲警方接獲外交部要求成立窗口、編列預算執行跨國救人任務感到不可思議，圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

柬埔寨緬甸人蛇集團與台灣黑幫勾結賣「台灣豬仔」案情如雪球般越滾越大，我國駐泰代表處與移民署、刑事局駐泰聯絡官攜手救出第一位遭囚禁在柬埔寨西港逾4個月的台南少年，該名少年接受警方調查，表示中輟後誤信當地宮廟陣頭朋友介紹，以為可到柬埔寨西港賭場工作貼補家用，未料卻因此遭囚禁在西港遭威脅加入詐騙集團。

該名少年不從遭保全天天凌虐，甚至人蛇集團打算把他轉賣到緬甸妙瓦底牟利，所幸他趁司機偷渡入境泰國時，順利跳車逃生；刑事局與台南市警局證實，後續將溯源追捕涉及仲介少年轉賣的當地宮廟陣頭。

讓警方氣餒的是：7月初行政院舉行跨部會人口販運專案會議，責成航警局、刑事局相關單位在機場櫃檯舉牌勸說，針對台灣人要飛往緬甸、柬埔寨進行出境前宣導，希冀讓民眾覺醒，莫遭黑幫人蛇賣豬仔無法返台，但日前傳出有部分航空公司抗議警方多事「這樣會把出國客人嚇走」、「警方宣導不要妨害我們做生意」；此外，警方希望民航業者在航班起飛前播放赴柬緬高風險的宣導短片，遏止懷著掏金夢民眾入境柬緬，也遭航空業者以「沒有這種慣例」、會影響消費者飛航感受等理由拒絕。

警方調閱航空公司航班資料更讓人心寒，據統計：從今年5月起，台灣包含華航、長榮航空每周僅有3個班機飛往柬埔寨，但到暑假一周已經成長到8個航班，顯見台灣民眾仍前仆後繼到柬埔寨淘金，人數不減反增。

已協助救出逾60名台灣人的國際營救組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org、以下簡稱GASO）分析數據發現，到7-8月間台人赴柬埔寨遭球人數遽增，根本看不出有遏止跡象，GASO官方認為，台灣人行徑根本是對自己國家和救援組織的侮辱，因此宣布：8月後赴柬緬的台灣人，該組織將拒絕救援。

有尤甚者，台灣外交部迄今拿不出營救台灣民眾的具體對策，靠著付款自贖回台的台灣人，都是靠當地台商、甚至有案例是台灣統促黨動員與當地黑幫有熟稔的幫派大哥幫忙救回，其他則是GASO營救，外交部外館單位迄今營救回的台灣人，僅有8月1日過境泰國自行逃脫的被害少年，且「該少年還是自行逃脫主動聯繫，也非外館人員救回」。

從7月爆出台灣人遭大量販售到柬緬兩國逾5000人，迄今外交部無任何具體營救台人計畫，媒體日前訪問外交部對於台人經跨國人口販運集團出賣、受困柬緬的回應，外交部發言人歐江安回應：「國人在柬埔寨有遭到急難救助的狀況，可以撥打我們駐胡志民市辦事處緊急聯絡電話，或撥打外交部緊急聯絡中心獲得必要的協助。」

但返台被害人質疑，他們抵達柬緬後手機、護照都被黑幫查扣，「是要去哪裡打電話？」、「台灣外交部在柬埔寨根本沒設外館、經貿代表處，是要打去哪裡求救？」質疑外交部打高空講幹話。

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