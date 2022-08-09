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快訊／首例西港逃亡記！17歲少年被轉賣緬甸　身上僅剩100泰銖

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警與移民署駐外聯絡官日前成功救出一名遭騙前往打工的台灣少年，警方表示該名原本住在台南市的中學中輟少年（17歲）4月29日間經網路誘騙到柬埔寨西港後，護照手機即遭黑幫扣押，被迫從事網路假交友詐欺工作，如果不願配合、或者績效不佳，就會遭到保全持槍拳腳毆打，甚至遭到電擊。

刑事局指出，該名少年抵達柬埔寨西港區，因為認為是要到該國賭場工作，不願意配合當詐騙集團話務手，結果慘遭人蛇集團多次轉賣，甚至有人蛇集團把他賣給緬甸的跨國詐集團，所幸他經人蛇集團開車打算從泰國境內轉運時，與另名友人成功逃出，經過當地民眾聯繫上刑事局駐泰國聯絡官，得以順利獲救。

▲遭拘禁少年與駐泰警察聯絡官的求救對話。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遭拘禁少年與駐泰警察聯絡官的求救對話。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，由於這名中輟少年的證件護照被詐騙集團扣留，又遭詐騙集團從柬埔寨偷渡進入泰國經刑事局、移民署駐泰聯絡官聯絡我外交機關，透過泰國移民局向泰國警方說明被害處境後，經泰方核發人道緊急簽證後搭機返台、這名少年8月1日脫逃，直到2日被台方國際刑警聯絡官救出時，身上僅剩100元泰銖。

刑事局駐泰國聯絡官協助、庇護該少年完成泰國司法程序後，安排該少年返國，在8月5日安全抵達國門，由台南市第三分局協助帶回安置並初步詢問，釐清國內招攬情節。

警方調查，該少年4月下旬抵達柬埔寨西港園區，因不願配合詐騙工作，遭集團人士以木椅毆打背部、頭部，並造成頭部撕裂傷。少年慘遭層層轉賣，並由人蛇集團開車將該少年及其他國籍豬仔載往緬甸。該集團以偷渡之方式進入泰國，該少年利用休息空檔，趁隙逃出，旋即與駐泰國代表處聯繫順利逃出。

刑事局呼籲：人蛇集團只求將人送出國即可獲利，已改變傳統以「博弈客服」為廣告誘騙，改成各行各業之介紹海外工作方式，甚至由當地熟人誘騙出國工作、免費旅遊等話術行騙。警方呼籲謀職青少年，切勿貿然前往中南半島包含緬甸、柬埔寨、泰國等地工作，以免成為遭人口販運之對象。

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