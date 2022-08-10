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賭神級地下匯兌3年洗27億！錢多到狂買豪車跑業務　包月制最吸客

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊2021年9月底與馬國警方協力偵破電信詐騙機房案件，清查該詐騙集團金流透過台灣某地下匯兌集團進行，馬國收案後台警持續追查；鎖定設點在台中市西屯區逢甲夜市附近的留姓主嫌（25歲）經營中部地下匯兌業務，並以遠低於銀行外匯手續費的價格攬客，經統計留嫌經營地下匯兌約3年餘，經手地下匯兌金額高達27億餘元，獲利超過新台幣千萬元，警方10日宣布破案逮賭留男及集團成員共7人，起獲5輛包含雙B、福特野馬市價近千萬元轎跑車。

▲刑事局偵七大隊10日宣布破獲台中賭神地下匯兌集團。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊10日宣布破獲台中賭神地下匯兌集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊10日宣布破獲台中賭神地下匯兌集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊10日宣布破獲台中賭神地下匯兌集團，查後雙B、野馬等豪華轎車。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊與台北市中正一分局、台中市第六分局獲報後共組專案小組追查，並報請台中地檢署平股檢察官指揮偵辦，警方調查，發現留男主持的地下匯兌集團，客群多為大陸中小企業台商、以及台灣向大陸、韓國批貨的網拍業者。

▲刑事局偵七大隊10日宣布破獲台中賭神地下匯兌集團。（圖／記者張君豪翻攝）▲刑事局偵七大隊10日宣布破獲台中賭神地下匯兌集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊10日宣布破獲台中賭神地下匯兌集團，查扣對話紀錄。（圖／記者張君豪翻攝）

包含台商及網拍業者，因需把年度盈餘匯回台灣，網拍業者因下單批購大陸3C手機周邊產品、韓國的服飾化妝品等都需要經常匯款到當地，但又不想支付高額的銀行外匯手續費用，這類商業模式造就了留男經營地下匯兌行業興起。

警方調查，留男以收受台幣方式，由大陸、南韓配合的地下匯兌金主支付人民幣、韓元，並以高於銀行牌價的匯率兌換，除了以每筆交易抽傭0.5%外也賺取外匯匯差，甚至有些網拍業者進出金額達每次上百萬元，為了節省匯差手續費，索性跟留男以月薪制每月固定支付4-6萬元進行匯兌業務。

留男透過WHAT’S APP及SKYPE軟體幫客戶進行地下匯兌，集團成員多以「賭神」、「賭俠」系列電影之角色「高進」、「小刀」、「大軍」、「阿三」、「海珊」作為代號，後來因為生意越做越好，他們還斥資約千餘萬元購買賓士、BMW、福特野馬跑車當作匯兌業務外出收款的交通工具。

專案小組蒐證完備後，經台中院檢核發搜索票、拘票，從去年12月起陸續發動3波搜索行動，並在今年7月12日逮捕留姓主嫌等7人到案，查扣贓款144萬6,900元、進口轎車5部、點鈔機2臺、筆電3臺、電腦主機2臺、iPad 5臺、iPhone手機14支、存摺16本、金融卡6張及帳冊1本等、根據電腦內帳冊清查近2年匯兌金額逾27億元。

全案依涉犯銀行法、洗錢防制法等罪嫌解送至臺灣臺中地方檢察署偵辦，留嫌犯後拒絕供出上手，遭檢察官聲押獲准，其餘共犯分依3-5萬元交保候傳。

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