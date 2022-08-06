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鄭文燦稱張善政「跟親中小黨連線」　藍嗆：民進黨不抹紅不會選舉

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政批評綠營人士智商低，桃園市長鄭文燦認為不應惱羞成怒；林智堅也認為不需用粗暴言語貶低別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦、林智堅認為，張善政跟親中小黨連成一線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政去年出席論壇發言內容近期被綠營翻出，桃園市長鄭文燦、林智堅更表示「張善政跟親中小黨連成一線」。桃園區市議員參選人凌濤示，民進黨不抹紅就不會選舉，呼籲林智堅「作為一個政治工作者」，自己才應該誠實面對論文抄襲跟重大公共工程失敗。

鄭文燦說張善政「反向操作」，凌濤表示，張善政提到以台灣利益為優先的產業佈局，也強調中國大陸因為人權保障跟民主國家不能比，才會在人工智慧發展快速，請問鄭市長，哪一項是「反向操作」？反諷中國大陸人權保障不夠，有什麼問題嗎？

凌濤強調，難道鄭文燦認為中國大陸人權保障很充足？難道鄭市長認為利用市場規模、經濟規模厚植台灣廠商的實力不對？

凌濤指出，鄭文燦跟林智堅不必自以為撿到槍，前新竹市副市長沈慧虹才對「台北上海雙城論壇」表示，林智堅上任後，多次和大陸城市交流，在2016年前也有對岸官員訪問新竹市，她還舉例2015年有浙江省及該省城市官員來訪，考察1999市民專線業務。

凌濤問，依照鄭文燦的標準，林智堅也是被統戰？跟對岸官員密切往來互動，不是比「親中小黨」更直接、更有疑慮？
 

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