舉例打臉柯文哲「官越多」說　管碧玲酸：可能比較關注兩岸

▲立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中拋政見喊出當選成立「國際事務局」，引起各界討論。競辦政策小組總召集人管碧玲今（5日）表示，台北市長柯文哲可能比較關注兩岸，但陳時中要打造「世界的台北」，成立該局處是很重要的，且這是組織調整，不是「砍掉」一個局處。

對於陳時中拋出設立「國際事務局」主張，柯文哲近日受訪酸，他很不愛一直增加單位，組織越多官位越多，只是領薪水的人變多，不一定事情做比較多。

不過，管碧玲今天透過臉書「糾正」柯文哲說法表示，柯搞錯了，過去台北市為了強化觀光與都市行銷，讓新聞局轉型為觀傳局；為了強化體育運動，整併訴願會和法規會，改設法務局，因而增設體育局，台北市政府十幾年來，因應時代需要進行組織調整，「官」一樣多，沒有多出來。

管碧玲還說，每任市長都有自己的施政重點，柯文哲可能比較關注兩岸事務，但陳時中要打造台北成為世界的台北，面向國際，成立國際事務局是很重要的，至於局處數量限制，不能成為政府職能的束縛，「政府有能」是領導市政最重要的核心。

管碧玲舉例，從中央到地方，各級政府透過部會、局處整併，因應時代變遷隨之而來的職能調整，所在多有，例如行政院才剛剛讓數位發展部掛牌，科技部回歸國科會；中央人事行政總處下設公務人力發展學院，讓訓練與人事行政一體化，高雄市政府比照公務員人力資源發展專業化的原則，整併公教人力發展局，成為公務人力資源發展中心，隸屬人事處，以適應政府所需的職能，因應新的時代需要，這些案例，俯拾接是。

管碧玲表示，10年前，台北市政府合併訴願會與法規會為法務局，以便增設體育局，這不也是因應新時代的職能強化？一晃眼十年，台北的停滯久矣！主事者有沒有讓市政府強化職能，不是才應該痛加檢討嗎？近年因為人口流失，「砍掉」一個副市長，都沒有被強力聲討。她說，成立國際事務局是組織調整，不是「砍掉」一個局處，局處沒有減少，台北市政府被「砍掉」的，只是一席副市長罷了！