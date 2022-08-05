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林佳龍整合汐東捷運　李晏榕：侯市府不用爭功諉過

▲▼林佳龍競辦發言人李晏榕。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲林佳龍競辦發言人李晏榕。（資料照／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌今（5日）視察汐東捷運，但國民黨市議會黨團書記長廖先翔批評沒有新的進度，是在為民進黨新北市長參選人林佳龍造勢。對此，林佳龍競選辦公室發言人李晏榕表示，汐東捷運是汐止人引頸企盼的捷運線，過去新北、台北、基隆都各有考量，無法整合出共識，若非林佳龍擔任交通部長期間，成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，協調出三市可接受的方案，現在的汐東捷運線尚且下落不明，蘇揆只不過點出事實，侯陣營就跳腳，難道又想遮掩事實真相，爭功諉過？

李晏榕說，汐東捷運，從可行性研究報告到現在已經過了11年，汐止的交通一直都是重大的在地議題，現在正在進行中的社后康寧街拓寬、國道增設匝道出口、汐科車站拓寬，都是交通工程的改善，但汐東捷運對於汐止人來說才是最重要的公共運輸建設。

李晏榕說，汐東捷運橫跨不同的城市，過去11年，地方政府一直有不同意見，無法有效凝聚共識，整合系統，因而延宕開發，在林佳龍和蘇貞昌的協助下，成立「北北基路網政策溝通平台」，而這個平台納入台北市、新北市、基隆市府，扮演關鍵協調角色，汐東捷運和基隆捷運在進度上才有明確突破。

李晏榕強調，林佳龍是做事的人，在擔任交通部長時對於新北交通有極大的貢獻，不管是林口交流道還是汐東捷運，都有會勘及會議紀錄清楚的軌跡，不容侯陣營及國民黨爭功諉過，顛倒黑白。

李晏榕說，新北捷運局指汐東捷運受到2017年才推動的基隆輕軌影響，2020年又改成中運量捷運，去年再宣佈優化路線，新北市希望不要再受基隆捷運影響而延宕，這樣的發言是典型的新北市本位主義。她強調，跨縣市的公共運輸需要有前瞻性的規劃，才能讓所有人受惠，新北是捷運局獨善其身的發言，格局不夠，令人遺憾。

李晏榕表示，汐東捷運的誕生攸關民生福祉，與其把時間花在變造歷史，爭功諉過，不如請新北市政府，妥善做好自己份內的工作，協力讓工程可以如期完成。

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