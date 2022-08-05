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最新高雄市長民調仍遭陳其邁輾壓　支持度僅18%！柯志恩說話了

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長選戰開打，根據最新民調顯示，現任市長陳其邁以53%的支持度，遙遙領先國民黨提名候選人柯志恩的18%，以相當懸殊的差距狠甩對手。對於民調看法，柯志恩今（5）日回應，任何民調數字都尊重，會當成參考值，也是激勵她往前進的最大動能，只能說要讓更多高雄人認識柯志恩，認同她，才會有往前的空間。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩回應民調看法。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼年底高雄市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長陳其邁迎戰國民黨提名柯志恩。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

▲年底高雄市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長陳其邁迎戰國民黨提名柯志恩。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

年底高雄市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長陳其邁迎戰國民黨提名柯志恩。根據今日曝光的《聯合報》民調顯示，陳其邁以53%支持度大幅領先對手，柯志恩僅獲得18%選民青睞，另有29%選民無意見或未決定。

▲▼民進黨全代會,高雄市長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

▲陳其邁以53%支持度大幅領先對手柯志恩的18%。（圖／記者李毓康攝）

對此，柯志恩今天在鳳山舉行 「柯志恩大家族」見面會，她回應，那份民調是在7/29做的，但她確診到7/25才出關，意思就是在她出關4天後的民調，對於任何民調結果都尊重，會根據民調細節深切檢討，目前為止有一段差距，會調整選戰步伐，跟大家做更大的磨合，並預告下周開始政見就會一個個推出。

柯志恩重申，任何民調數字都尊重，會當成參考值，因為是激勵她往前進的最大動能，她來高雄一個月，有兩週是確診被關起來的，只能說要讓更多高雄人認識柯志恩，認同她，才會有往前的空間。她強調，今天就是最大起手式，從今天開始就是她打選戰開始的第一天。

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