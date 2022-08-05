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中國飛彈落入日本專屬經濟區　日記者：印證東京「對台海顧慮」

文／中央社東京5日綜合外電報導

日本防衛省表示，中國昨天從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區（EEZ）。有日本記者說，這印證日本官員近年觀點，認為台海任何危機都必然嚴重影響日本國安。

▲▼共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

▲共軍實彈射擊軍演，5枚飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ）。（圖／翻攝日本防衛省）

英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）報導，英國「詹氏防務週刊」（Janes Defence Weekly）東京特派員高橋浩祐撰文說，這是中國彈道飛彈首度落在日本專屬經濟海域，促使東京向北京提出外交抗議。

他寫道，從日本觀點來看，中國顯然是在利用美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣一事，在台灣和日本周邊地區增加軍事部署和安全影響力，再次試圖片面改變現狀；這也印證了日本官員近年來一直強調的觀點，認為台灣海峽任何危機都必然會對日本的安全造成嚴重衝擊。

日本防衛省表示，日本自衛隊將持續盡最大努力蒐集和分析情報，進行警戒監視活動。日本防衛省並未透露自衛隊的具體行動，但東京的軍事專家普遍認為，海上自衛隊的船艦和海上巡邏機等已採取措施，準備在日本附近海域發生緊急情況時採取必要對策。

▲▼ 香港電視轉播中國進行軍事演習的消息。（圖／路透）

▲香港電視轉播中國進行軍事演習的消息。（圖／路透）

日本放送協會（NHK）報導，從昨天上午到下午3時，日本航空自衛隊至少6次緊急出動F15戰鬥機，往西南方向飛行。然而，日本的專屬經濟區先前確實被納入中國軍事演習區域。日本海上自衛隊對中國軍隊保持低調態度，似乎是不希望加劇緊張局勢。

中國外交部發言人華春瑩3日表示：「中日在有關海域尚未劃界，中方不接受所謂『日本專屬經濟區』的說法。」

高橋浩祐寫道，日本政府曾就中國計劃在台灣附近展開軍演向北京表達憂慮，但不願對裴洛西訪台發表評論。例如，日本內閣官房長官松野博一3日表示，對於裴洛西訪台，「日本政府沒有立場評論」。「日本經濟新聞」昨天引述一名日本外務省高階官員的話說，裴洛西此行「基本上是美中議題。第3國不應置喙」。

日本執政黨自由民主黨保守派政治人物紛紛抱怨日本政府對裴洛西訪台態度曖昧不明，敦促首相岸田文雄政府明確支持，這些政治人物包括曾任陸上自衛隊軍官的參議員佐藤正久。

高橋浩祐認為，在台海緊張局勢升高之際，岸田政府正安排與中國高層交流，以紀念9月29日雙邊關係正常化50週年。在這種情況下，日本政府似乎不願在日中之間製造不必要的緊張局勢。但更廣泛地說，隨著中國崛起，日本政府已採取措施加強安全。日本顧忌中國、北韓和俄羅斯，正計劃大幅增加國防預算以維持區域軍事平衡。

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