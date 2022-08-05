她登樂山林道右腳脫臼！10勇消花9小時救援　將人抬下山送醫

記者蔡文淵／苗栗報導

8月3日苗栗縣消防局執行一起山地救援任務，一支22人的登山隊有一名63歲女隊員在苗栗、新竹交界的樂山林道受傷，苗栗消防人員從大湖飛馳新竹尖石上山救援，花了9小時完成救援任務，傷者右腳踝扭傷腫脹，有脫臼狀況，送往台大竹東分院救治。

▲婦人登樂山林道右腳脫臼，苗栗消防員花9小時跨縣救援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣政府消防局表示，8月3日上午9時30分時許獲報，樂山林道8.3公里處仰天神木附近有山友受傷，苗栗縣政府消防局立刻派出10人，包括泰安分隊4人、卓蘭分隊2人、第五大隊2人、特搜2人，救護車1輛，警備車3輛，前往救援。

據了解，這支登山隊一行22人，登山計畫從樂山林道8.3k起登，單程經大板根、北坑山至雪見，剛出發約1.5公里就發生山友腳扭傷，領隊及受傷登山客2人原地等待救援，其餘20人繼續往雪見前進，受傷登山客是來自台北市的63歲林姓女性。

消防人員從大湖鄉一路飛馳，從新竹縣五峰、尖石鄉進入樂山林道，抵達登山口已經近下午3點，救援人員陸續從登山口上山，約40分鐘後接觸到傷者，發現受傷婦人右腳踝扭傷腫脹，有脫臼狀況無法行走，受制現場環境，救難人員用揹負方式運送傷者400公尺後，在開闊地形才改用軟擔架，傍晚5點左右順利上救護車，傷者7點許到達台大竹東分院，出勤的救援人員也在晚上9點多陸續回到苗栗。

▲▼婦人登樂山林道右腳脫臼，苗栗消防員花9小時跨縣救援。（圖／記者蔡文淵翻攝）