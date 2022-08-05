貨車逆衝畫面曝！連撞8車釀3傷　卡路燈桿「4輪全爆車頭毀」

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一輛載著冷凍食品的小貨車，2日中午11點多沿學府路往鶯歌方向行駛時，雨中突然橫跨雙黃線進入對向車道，先擦撞一部轎車再撞倒5部機車，但這還沒完，小貨車又撞上停放路邊的發財車，發財車被彈到馬路中再撞倒一名騎士，其他用路人見狀嚇壞，本件車禍共3人受傷送醫，詳細車禍原因待查。

▲▼衝擊力道之大，倒地的機車跟肇事的白色小貨車都嚴重受損。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，肇事的34歲陳姓司機頭部、頸部受傷，至於被撞的轎車、倒地騎士則為肢體擦挫傷，3名傷者酒測值均為0，且都沒有生命危險。

從路口監視器畫面可見，5部機車原本好端端停在路邊，結果被小貨車一撞，如骨牌般連環倒，幸好當時沒有其他人經過，否則後果不堪設想；後來小貨車撞開發財車，再撞上路燈桿才停駛，其4輪全爆且車頭嚴重毀損。

▲藍色發財車原本停在路邊車格，被小貨車撞到路中央。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，陳男起初解釋，他當時正要送貨，沿著學府路行經大成路口時，車輛突然爆胎，失去控制才撞到其他車輛。但後來又改口稱，是因為手機掉了，他彎腰撿手機才沒注意到車輛偏移，起身已來不及反應而撞上，詳細事故原因還在有待釐清。

▲▼轎車被小貨車逆向撞，車輪爆胎駕駛受傷；而一名民間郵務員（下圖）當時剛送完文件，騎車正要起步時，被受波及的發財車推撞倒地。（圖／記者陳雕文翻攝）