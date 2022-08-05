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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯「偷麵店1萬元」栽了　哀求：大腸癌末期...偷錢買止痛藥

記者邱中岳／台北報導

北市內湖區一家連鎖蕃茄牛肉麵店，在6月初發現店內櫃檯1萬元遭竊，立刻調閱監視器追人，鎖定1名竊盜通緝犯涉嫌重大，在7月於文山區一處旅館埋伏逮人，男子則辯稱，大腸癌末期沒錢治療，要偷錢買止痛藥，所以才從後巷破壞門窗入內搜括。

警方調查，1家位於內湖的連鎖蕃茄牛肉麵店，6月中旬遭人潛入行竊，偷走櫃檯的1萬元，26歲的林姓女老闆發現後立刻通知警方處理。

▲▼張嫌辯稱罹患大腸癌末期，偷錢都是為了買止痛藥。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張嫌辯稱罹患大腸癌末期，偷錢都是為了買止痛藥。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器後，發現名65歲的張姓竊盜通緝犯涉嫌重大，張姓男子不僅在雙北地區涉及多起竊盜案件，本身還因5條竊盜案遭發布通緝，警方鎖定張嫌躲在文山區的一家小旅社，立刻前往埋伏逮人。

最後順利將張姓通緝犯逮捕到案，張嫌表示，因為自己罹患大腸癌末期，沒有錢到醫院治病，所以只能闖空門偷錢買止痛藥紓緩症狀，警方訊後依照竊盜罪嫌送辦，另外也竊盜通緝部分也也送相關單位歸案。

▲▼張嫌辯稱罹患大腸癌末期，偷錢都是為了買止痛藥。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張嫌每晚搭公車出門尋找下手目標，鎖定店家從後門潛入行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，張姓嫌犯平時居無定所，偷到錢後就投宿便宜的小旅館，每到晚上就搭公車出門，鎖定地點後就從後巷尋找下手目標，再從後門潛入店家搜刮財物。

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