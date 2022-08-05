獨／22歲騎士遭逆撞墜橋亡！母將孝兒「刺左臂」　三寶女鞠躬道歉

記者黃宥寧／台北報導

伍姓女子（42歲）今年1月開車載家人上環東大道回宜蘭，但她一路逆向闖入對向車道，撞上迎面22歲劉姓重機騎士，導致劉當場墜落約10層樓高橋下，送醫仍回天乏術，伍女被依過失致死罪起訴。今（5日）法院首開庭，劉母將愛子肖像刺手臂上，忍痛表示「想帶著兒子出國玩」。開庭前，雙方進行調解，因賠償金額談不攏，劉父請求依法判決，法官諭知9月2日宣判。

劉姓騎士父母與其胞弟、胞姊，開庭前與伍女進行調解，雙方進行逾30分鐘調解，因金額有落差失敗，法官則如期開庭。全案因伍女認罪，雙方對證據均不爭執，改採程序較簡省便捷的簡式審判程序，伍女最後也當庭站起來鞠躬致歉，更懇請法官能給予機會，她的律師辯護意旨指出，因案發至今，都是坦承犯行，且努力洽談和解，請求法官依法減刑，從輕量刑，全案訂於下月（9月）2日宣判。

庭後，劉母接受採訪表示，兒子驟逝讓她每天只能以淚洗面，只要想起兒子便讓她痛不欲生，於是找多次獲國際刺青大賽獎刺青師何釩，於兒子百日當天，花7小時時間，將兒子帥氣面貌刺在左手臂上；劉母說「兒子還很年輕，來不及體驗世界的美好，未來要帶著他出國玩...」。

▼劉媽媽將愛子肖像刺在左手臂上。（圖／記者黃宥寧攝）

劉姊說，媽媽刺青是想紀念弟弟，弟弟真的還很年輕，大家很難過；至於對方是否有釋出誠意，劉姊則表示「真的感受不到！」她指出每次伍女提出金額，落差都很大，且調解後金額都往下降，她進一步解釋，伍女於偵查庭向父親表示，超額險可理賠1200萬，但到內湖（民事庭）調解變成430萬，中間伍女律師致電表示「賠償金額可以拉到800萬」但今天出庭又成575萬，真的讓人無法接受。

▼伍女駕駛車輛逆向上環東大道，迎面撞上劉姓騎士，導致劉從10層樓高橋上落下。（圖／記者黃宥寧攝）

劉姊哽咽表示，弟弟相當孝順，每個月節衣縮食都會拿2萬元孝親費給爸媽，但伍女的態度，似乎就是想將賠償金額都丟給保險公司處理，甚至在開庭前對她說「姊姊如果妳答應，我就會被判6個月，易科罰金是18萬，我都會給妳」也讓她激動回說「妳不如拿兩包米來給我們算了」。

自稱國中畢業的伍女，庭後面對媒體問「金額談不攏？為何逆向？」她隻字不提則躲在1名女子旁邊，女子則不斷對著鏡頭說「可以請你不要拍嗎？」2人則快步離去。