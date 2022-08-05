斥G7歐盟涉台聲明「干涉內政」　大陸外交部緊急召見歐盟使節





▲裴洛西訪台引起大陸強烈不滿。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

七國集團（G7）外長及歐盟外交與安全政策高級代表發表聲明，呼籲中方不要以武力單方面改變現狀並通過和平方式解決兩岸分歧，據大陸外交部網站5日公布成，4日，中國外交部副部長鄧勵奉命就七國集團外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表「涉台消極聲明」，緊急召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉。

鄧勵表示，七國集團外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表涉台消極聲明，這一歪曲事實、顛倒黑白的行徑完全是肆意干涉中國內政、公然進行政治挑釁，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極其惡劣，中方對此堅決反對，就此提出嚴正交涉和強烈抗議。

鄧勵指出，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是絕不可逾越的紅線和底線。一個中國原則有嚴格的內涵，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來。

鄧勵指出，裴洛西竄訪台灣是赤裸裸的政治操弄，是公然嚴重侵犯中國主權和領土完整，中方當然要毫不猶豫做出堅決回擊。針對美台勾連挑釁，中方反擊天經地義。歐方不僅沒有對美方煽動分裂中國、加劇台海局勢緊張、「以台制華」的行為予以勸阻和譴責，還在聲明中妄稱「將在適用時遵守一個中國政策」，這嚴重違反一個中國原則，嚴重衝擊雙邊關係的政治基礎。

鄧勵強調，「民意不可違，台灣問題關係到中國人民的民族感情，維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的最大共識之一。我們願以最大誠意、最大耐心、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也將以最堅強決心、用一切手段、不惜任何代價阻止國家分裂。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族複興的堅強決心、堅定意志、強大能力！」