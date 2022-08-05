導彈飛過台北上空！民進黨製圖「射到外太空」：威脅並不存在

▲共軍4飛彈穿越台灣上空，引發民眾譁然！（合成圖／民進黨粉專、東部戰區微博）

記者邱晟軒／綜合報導

日本防衛省指出，解放軍於4日下午1時56分起至下午4時，向台灣周遭發射常規彈道飛彈9枚，其中4枚導彈飛越大台北上空，引發民眾質疑「防空警報為何沒響、國防部為何沒有率先接露？」對此，媒體人黃揚明今（5日）發現，民進黨粉專上午說明導彈不會威脅我國領土圖文已火速刪文，他見1細節直呼「執政黨會做圖，卻缺乏常識，難怪會刪文」。

針對共軍導彈穿越台灣上空，防空警報沒響一事，民進黨臉書粉絲團今天上午發文說明，表示中共飛彈進入大氣層，大氣層外並不屬於任何國家的領空，我國預警雷達判斷不會對領土造成威脅。

民進黨粉絲團指出，對於昨天中共進行不理性的飛彈射擊，有心人士渲染恐慌，批評國軍不作為，對此我們要嚴正澄清：中共飛彈超出大氣層，大氣層外不屬於任何國家的領空、依照《外太空條約》海拔100公里以上屬大氣層外，非國家領空區域，各國火箭、人造衛星皆可自由飛越，昨天中共飛彈高度絕對超過海拔100公里以上。

▲民進黨製圖說明：中共飛彈進入大氣層，預警雷達判斷不會對領土造成威脅。（圖／民進黨臉書）

民進黨粉絲團表示，國軍預警雷達判斷不會對領土造成威脅，昨天中共飛彈一發射，國軍長程預警雷達即捕捉發射位置，並計算出高度落點，全程皆在國軍掌握中，經判斷飛彈不會對台灣領土造成威脅，我國飛彈攔截系統因此沒有啟動，民眾也就不會收到防空警報。

民進黨粉絲團強調，飛彈跨越國家上方大氣層有先例！2017年9月，北韓飛彈越過日本上空，但飛彈高度遠高於日本領土，且不會有任何物體掉，落在領土上，日本政府因而未啟動飛彈攔截系統。

最後，民進黨粉絲團提醒，中共目的在於認知作戰，飛彈飛越台灣上空的實質威脅並不存在，然而一旦引起民眾恐慌，加上部分媒體擴大渲染，，所引發的宣傳戰及認知效果，將對台灣傷害更大。

▲解放軍圍台軍演，全球高度關注。（圖／路透社）

該文章曝光後，立刻引發網友一面倒砲轟「那你起碼要告知國民吧！抗中保台不是嗎？」、「這是在教中共以後的導彈要射在大氣層內嗎？」、「所以當日本塑膠？那都不是領空，日本公布啥」、「進入大氣層就可以任由中共愛射就射？」、「你說沒威脅就沒威脅喔？中共跟你講的?」、「民進黨竟然集體在幫共產黨講好話，天啊」。

黃揚明更在臉書發文揪錯，「太空不是外太空XD大氣層有多大？執政黨會做圖，卻缺乏常識，難怪會刪文……」，他更狠酸「沒攔截、沒警報都沒關係，但執政者不公布相關資訊，直到日本政府公布資訊後才一堆藉口，這樣要如何讓國民安心、團結一致呢？」