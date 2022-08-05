　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

導彈飛過台北上空！民進黨製圖「射到外太空」：威脅並不存在

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲共軍4飛彈穿越台灣上空，引發民眾譁然！（合成圖／民進黨粉專、東部戰區微博）

記者邱晟軒／綜合報導

日本防衛省指出，解放軍於4日下午1時56分起至下午4時，向台灣周遭發射常規彈道飛彈9枚，其中4枚導彈飛越大台北上空，引發民眾質疑「防空警報為何沒響、國防部為何沒有率先接露？」對此，媒體人黃揚明今（5日）發現，民進黨粉專上午說明導彈不會威脅我國領土圖文已火速刪文，他見1細節直呼「執政黨會做圖，卻缺乏常識，難怪會刪文」。

針對共軍導彈穿越台灣上空，防空警報沒響一事，民進黨臉書粉絲團今天上午發文說明，表示中共飛彈進入大氣層，大氣層外並不屬於任何國家的領空，我國預警雷達判斷不會對領土造成威脅。

民進黨粉絲團指出，對於昨天中共進行不理性的飛彈射擊，有心人士渲染恐慌，批評國軍不作為，對此我們要嚴正澄清：中共飛彈超出大氣層，大氣層外不屬於任何國家的領空、依照《外太空條約》海拔100公里以上屬大氣層外，非國家領空區域，各國火箭、人造衛星皆可自由飛越，昨天中共飛彈高度絕對超過海拔100公里以上。

▲▼ 。（圖／翻攝黃揚明臉書）

▲民進黨製圖說明：中共飛彈進入大氣層，預警雷達判斷不會對領土造成威脅。（圖／民進黨臉書）

民進黨粉絲團表示，國軍預警雷達判斷不會對領土造成威脅，昨天中共飛彈一發射，國軍長程預警雷達即捕捉發射位置，並計算出高度落點，全程皆在國軍掌握中，經判斷飛彈不會對台灣領土造成威脅，我國飛彈攔截系統因此沒有啟動，民眾也就不會收到防空警報。

民進黨粉絲團強調，飛彈跨越國家上方大氣層有先例！2017年9月，北韓飛彈越過日本上空，但飛彈高度遠高於日本領土，且不會有任何物體掉，落在領土上，日本政府因而未啟動飛彈攔截系統。

最後，民進黨粉絲團提醒，中共目的在於認知作戰，飛彈飛越台灣上空的實質威脅並不存在，然而一旦引起民眾恐慌，加上部分媒體擴大渲染，，所引發的宣傳戰及認知效果，將對台灣傷害更大。

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲解放軍圍台軍演，全球高度關注。（圖／路透社）

該文章曝光後，立刻引發網友一面倒砲轟「那你起碼要告知國民吧！抗中保台不是嗎？」、「這是在教中共以後的導彈要射在大氣層內嗎？」、「所以當日本塑膠？那都不是領空，日本公布啥」、「進入大氣層就可以任由中共愛射就射？」、「你說沒威脅就沒威脅喔？中共跟你講的?」、「民進黨竟然集體在幫共產黨講好話，天啊」。

黃揚明更在臉書發文揪錯，「太空不是外太空XD大氣層有多大？執政黨會做圖，卻缺乏常識，難怪會刪文……」，他更狠酸「沒攔截、沒警報都沒關係，但執政者不公布相關資訊，直到日本政府公布資訊後才一堆藉口，這樣要如何讓國民安心、團結一致呢？」

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦」　答案曝光
快訊／陸東部戰區宣布：繼續對台灣「3區域」海空域實戰軍演
快訊／台中轎車飆撞3汽機車！男騎士爆頭死亡
尹錫悅民調雪崩暴跌！支持率剩24%「比朴槿惠還慘」：會深刻反
蔡英文發英、日版本推文　籲國際共同守護區域和平
郝劭文「在大陸賺到翻」！　他收到10萬大紅包：賺大錢沒忘記我
快訊／雨彈來襲！　5縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不擊落東風飛彈原因曝　施孝瑋：樂山雷達精準「浪費錢攔截不划算」

一條「跑馬燈」改變人生！從政20年　黃秀芳自述歷程

張善政公布「靚桃園」青見發言團　邱奕勝姪子、羅智強發言人入列

蔡英文發英、日版本推文　籲國際挺台灣、共同守護區域和平

反酸陳時中　黃珊珊：等不到疫苗、快篩才是狗吠火車

最新高雄市長民調仍遭陳其邁輾壓　支持度僅18%！柯志恩說話了

行政院揭「網攻新樣態」　「網站雍塞、無法運作」是近期新招

林佳龍整合汐東捷運　李晏榕：侯市府不用爭功諉過

舉例打臉柯文哲「官越多」說　管碧玲酸：可能比較關注兩岸

導彈飛過台北上空！民進黨製圖「射到外太空」：威脅並不存在

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

不擊落東風飛彈原因曝　施孝瑋：樂山雷達精準「浪費錢攔截不划算」

一條「跑馬燈」改變人生！從政20年　黃秀芳自述歷程

張善政公布「靚桃園」青見發言團　邱奕勝姪子、羅智強發言人入列

蔡英文發英、日版本推文　籲國際挺台灣、共同守護區域和平

反酸陳時中　黃珊珊：等不到疫苗、快篩才是狗吠火車

最新高雄市長民調仍遭陳其邁輾壓　支持度僅18%！柯志恩說話了

行政院揭「網攻新樣態」　「網站雍塞、無法運作」是近期新招

林佳龍整合汐東捷運　李晏榕：侯市府不用爭功諉過

舉例打臉柯文哲「官越多」說　管碧玲酸：可能比較關注兩岸

導彈飛過台北上空！民進黨製圖「射到外太空」：威脅並不存在

不擊落東風飛彈原因曝　施孝瑋：樂山雷達精準「浪費錢攔截不划算」

長榮海運Q2獲利創新高　H1每股大賺38.49元

一條「跑馬燈」改變人生！從政20年　黃秀芳自述歷程

導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

逼7歲男童「裸身穿浴袍」陪睡　乾爸看A片邊握他小鳥洩慾

中國飛彈落入EEZ！　路透：可能讓日本「增加國防預算」支持度提升

夏天吃超適合！名廚傳授「4道超經典涼拌菜」　婆媽秒學會

台南警力吃緊擴編勢在必行　林燕祝要求警長盡快解決

楊乃文認健康出狀況「沒辦法根治」　求助醫生：都腫起來了

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

快訊／共軍再跨海峽中線　國軍出動岸置飛彈應處

導彈穿越新店、南港上空　他轟：哪個國家可以接受

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

快訊／共軍圍台軍演今再跨越海峽中線　國防部認高度挑釁：廣播警告

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

軍演鎖台　蔡英文：台灣不會被擊倒

中國對台「不爽就打飛彈」　黃暐瀚：不求戰不等於跪著活

共軍導彈飛越大台北　曝穿越台灣愛國者導彈3密集部署地點

飛彈越台灣上空民防沒警報　柯文哲籲公開：讓我們有些準備

為何不用愛國者攔截共軍飛彈？他：浪費稅金

更多熱門

相關新聞

反酸陳時中　黃珊珊：等不到疫苗、快篩才是狗吠火車

反酸陳時中　黃珊珊：等不到疫苗、快篩才是狗吠火車

民進黨台北市長參選人陳時中參選後話題不斷，近期在接受專訪時指出，未來對手、尚未宣布參選的台北市副市長黃珊珊能力好、很勤快，但對於內湖、港湖發展好像「狗吠火車，沒用」。對此，黃珊珊5日受訪時反酸，「沒有快篩、等不到疫苗，大家對他的要求才叫狗吠火車」。

軍演首日466架班機照起降、過境　239艘船進出港

軍演首日466架班機照起降、過境　239艘船進出港

布林肯斥北京反應過度　軍演讓台海局勢嚴重升級

布林肯斥北京反應過度　軍演讓台海局勢嚴重升級

曹興誠豪捐30億助國防　行政院：深表感謝

曹興誠豪捐30億助國防　行政院：深表感謝

大陸宣布：對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施

大陸宣布：對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施

關鍵字：

裴洛西中國趙少康中國大陸解放軍軍事行動軍演民進黨導彈

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

金剛悄回台想給女友驚喜！

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面