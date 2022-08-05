尹錫悅民調雪崩暴跌！支持率剩24%「比朴槿惠還慘」：會深刻反省

▲南韓總統尹錫悅就任不到3個月，支持率下跌至24%。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅自從今年5月就任後，僅經過2個多月的時間，支持率如同溜滑梯式慘跌，繼前一週創下28%的紀錄，連3成都不到，本周更是崩跌至24%，不僅在政黨支持度上首次遭敵對的共同民主黨逆轉，甚至還比前總統朴槿惠的支持率還低。外界分析，尹錫悅政府提早入學年齡可能是民調下滑原因之一。

根據《韓聯社》，南韓研究機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）今（5）日公布最新民調，該份民調於本月2至4日針對南韓境內18歲以上1001名成年男女實施，其中尹錫悅的施政滿意度下跌至24%、不滿意度則衝破66%。

尹錫悅的支持率從6月第2周取得53%後，便一路呈現下跌趨勢，繼前一周（7月26至28日）創下28%的新低紀錄、首度跌破3成防線，本周更是下滑4個百分點，僅剩下24%，是尹錫悅在大選得票率（48.6%）的一半。

尹錫悅上任至今不到半年，然而支持率就一路下跌，甚至比前總統朴槿惠身陷「閨密干政案」風暴時還慘！蓋洛普韓國指出，朴槿惠2016年10月第3周的民調支持率為25%、不滿意度則為64%，如今尹錫悅的支持率比朴槿惠還低。

此次民調中，不滿尹錫悅政府施政表現的受訪民眾高達661人，其理由包括人事任命問題（23%）、經驗與資歷不足或無能（10%）、太過單一武斷（8%）、缺乏溝通（7%）、施政路線錯誤（6%）。

另外，尹錫悅本周雖從1日至5日為上任以來的首次暑期休假，但教育部長朴順愛（박순애）計畫推動，將國小入學年齡從法定的滿6歲提早至滿5歲，引起家長與教育相關團體大批反彈，成為民調下跌因素之一。

▲南韓新任教育部長朴順愛。（圖／達志影像／newscom）

據悉，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於3日抵達南韓，然而總統尹錫悅卻堅持以休假為由婉拒接見裴洛西，國會也未派代表團前往接機，在大批南韓網友留言斥責後，南韓總統辦公室才安排兩人於4日下午進行40分鐘通話。

至於在政黨支持率，國民力量（執政黨）的支持率為34%，與前一周相比下跌2%，至於共同民主黨（最大在野黨）支持率則為39%，比起上周回升3%。韓國蓋洛普指出，本周是尹錫悅政府上台以來，執政黨支持率首次遭最大在野黨逆轉。

對於上台不到3個月，民調如此慘跌的跡象，南韓總統辦公室表示深刻反省。

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