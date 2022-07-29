南韓尹錫悅民調雪崩慘跌！施政滿意度「僅剩28%」　黨內互打是主因

▲尹錫悅民調呈溜滑梯式雪崩，施政滿意度崩跌至剩不到3成。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅在今年3月，以不到1%的票差贏過共同民主黨總統候選人李在明，然而從5月就職後僅經過2個月，支持率便如同溜滑梯般一路慘跌，甚至在最新的民調顯示，尹錫悅的施政滿意度甚至崩跌至僅剩28%，連3成都不到。韓媒認為，執政黨內鬨是民意支持度分崩離析的主因之一。

根據《韓聯社》，南韓研究機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）今（29）日公佈最新民調，該份民調於本月26至28日針對南韓境內18歲以上的1000名成年男女實施，其中針對總統尹錫悅支持度的部份，施政滿意度僅為28%、不滿意度則衝破62%，尹錫悅的施政滿意度從6月第2周獲得53%後，便一路呈現崩跌之勢。

雖然上周尹錫悅施政滿意度獲得32%，民意下滑幅度開始有所趨緩，然而本周的調查結果卻顯示下滑4個百分點，為自從今年5月10日正式就職總統後，首度跌破30%防線。

至於在施政不滿意度，則從6月第2周的30%攀升至本周的62%，與上周的60%相比更是上漲2個百分點。先前尹錫悅民調開始崩跌時，外界有分析認為，尹錫悅政府無法成功穩定住俄烏戰爭所導致的通貨膨脹，是支持度下滑的原因之一。

就連長期以來被視為保守派陣營（執政黨國民力量）票倉的大邱、慶尚北道地區，施政滿意度、不滿意度相減後只剩下個位數。

在此份民調中，滿意尹錫悅施政表現的受訪民眾共276人，其滿意施政表現的因素分別為公平正義原則（9%）、貫徹信念（6%）、顧及民生經濟（6%）、彌補前朝文在寅政府缺失（6%）、強化溝通（5%）。

至於不滿尹錫悅施政表現的民眾則高達598人，其因素分別為人事任命問題（21%）、經驗資質不足與無能（8%）、未能顧及民生經濟（8%）、太過武斷（8%）、缺乏溝通（6%）、施政路線錯誤（5%）、透過新設警察局掌控警方人事任命權（4%）、對職務態度不滿（3%）、執政黨內鬨相關（3%）。

▲國民力量黨代表李俊錫因「性接待」慘遭黨內懲戒停權，黨內矛盾再度激化。（圖／達志影像／newscom）

據悉，原為國民力量黨代表的李俊錫（이준석），儘管曾透過助長性別對立激化的手段獲取20至30多歲年輕男性支持，不過卻也先後帶領黨內贏得去年4月的首爾、釜山市長補選，以及今年3月的總統大選與6月的地方選舉，使保守派陣營成功擺脫自從前總統朴槿惠因閨蜜門而被罷免彈劾的陰霾，再度翻轉南韓政治版圖。

然而，李俊錫卻慘陷「性接待疑雲」，被指控曾於2013年7月11日、同年8月15日在大田廣域市儒城區某飯店2度接受青年企業家金成振（김성진，音譯）提供的性招待服務。今年7月初國民力量黨內召開懲戒委員會，認為李俊錫曾教唆湮滅證據，因此停止李俊錫的黨代表職務半年，黨代表職務由被視為尹錫悅親信的國會議員權性東（권성동）代理。

國民力量黨內訊息不慎對外流出，疑似是尹錫悅暗示李俊錫，黨務停止6個月後「不要再回來了」，尹、李兩人之間的矛盾在總統大選後再度激化，部份人士認為李俊錫黨代表職務慘遭停權，乃因於尹錫悅的「兔死狗烹」。

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