　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓尹錫悅民調雪崩慘跌！施政滿意度「僅剩28%」　黨內互打是主因

▲▼尹錫悅民調呈溜滑梯式雪崩，施政滿意度崩跌至剩不到3成。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅民調呈溜滑梯式雪崩，施政滿意度崩跌至剩不到3成。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅在今年3月，以不到1%的票差贏過共同民主黨總統候選人李在明，然而從5月就職後僅經過2個月，支持率便如同溜滑梯般一路慘跌，甚至在最新的民調顯示，尹錫悅的施政滿意度甚至崩跌至僅剩28%，連3成都不到。韓媒認為，執政黨內鬨是民意支持度分崩離析的主因之一。

根據《韓聯社》，南韓研究機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）今（29）日公佈最新民調，該份民調於本月26至28日針對南韓境內18歲以上的1000名成年男女實施，其中針對總統尹錫悅支持度的部份，施政滿意度僅為28%、不滿意度則衝破62%，尹錫悅的施政滿意度從6月第2周獲得53%後，便一路呈現崩跌之勢。

雖然上周尹錫悅施政滿意度獲得32%，民意下滑幅度開始有所趨緩，然而本周的調查結果卻顯示下滑4個百分點，為自從今年5月10日正式就職總統後，首度跌破30%防線。

至於在施政不滿意度，則從6月第2周的30%攀升至本周的62%，與上周的60%相比更是上漲2個百分點。先前尹錫悅民調開始崩跌時，外界有分析認為，尹錫悅政府無法成功穩定住俄烏戰爭所導致的通貨膨脹，是支持度下滑的原因之一。

就連長期以來被視為保守派陣營（執政黨國民力量）票倉的大邱、慶尚北道地區，施政滿意度、不滿意度相減後只剩下個位數。

在此份民調中，滿意尹錫悅施政表現的受訪民眾共276人，其滿意施政表現的因素分別為公平正義原則（9%）、貫徹信念（6%）、顧及民生經濟（6%）、彌補前朝文在寅政府缺失（6%）、強化溝通（5%）。

至於不滿尹錫悅施政表現的民眾則高達598人，其因素分別為人事任命問題（21%）、經驗資質不足與無能（8%）、未能顧及民生經濟（8%）、太過武斷（8%）、缺乏溝通（6%）、施政路線錯誤（5%）、透過新設警察局掌控警方人事任命權（4%）、對職務態度不滿（3%）、執政黨內鬨相關（3%）。

▲▼國民力量黨代表李俊錫因「性接待」慘遭黨內懲戒停權，黨內矛盾再度激化。（圖／達志影像／newscom）

▲國民力量黨代表李俊錫因「性接待」慘遭黨內懲戒停權，黨內矛盾再度激化。（圖／達志影像／newscom）

據悉，原為國民力量黨代表的李俊錫（이준석），儘管曾透過助長性別對立激化的手段獲取20至30多歲年輕男性支持，不過卻也先後帶領黨內贏得去年4月的首爾、釜山市長補選，以及今年3月的總統大選與6月的地方選舉，使保守派陣營成功擺脫自從前總統朴槿惠因閨蜜門而被罷免彈劾的陰霾，再度翻轉南韓政治版圖。

然而，李俊錫卻慘陷「性接待疑雲」，被指控曾於2013年7月11日、同年8月15日在大田廣域市儒城區某飯店2度接受青年企業家金成振（김성진，音譯）提供的性招待服務。今年7月初國民力量黨內召開懲戒委員會，認為李俊錫曾教唆湮滅證據，因此停止李俊錫的黨代表職務半年，黨代表職務由被視為尹錫悅親信的國會議員權性東（권성동）代理。

國民力量黨內訊息不慎對外流出，疑似是尹錫悅暗示李俊錫，黨務停止6個月後「不要再回來了」，尹、李兩人之間的矛盾在總統大選後再度激化，部份人士認為李俊錫黨代表職務慘遭停權，乃因於尹錫悅的「兔死狗烹」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
快訊／今本土+22983！新北4065例最多　還有7縣市確診
快訊／30多歲男「打過3劑疫苗」　發病到死亡僅5天
快訊／今增57死！　本土+22983「境外大增306例」
響尾蛇「台美混血大物」超狂跑速！　衝出場內轟
鄭文燦開嗆余正煌：不能前面感謝、後面拆橋
今起雨彈襲擊炸6天　下週這天起回到酷夏天氣
「罰站4分鐘」家長怒控體罰：沒告知！　黃鐙輝老婆路過也傻了
半套店「口中噴發」！暗黑隋棠現形　恩客驚喊：我的媽
張庭、林瑞陽真的回來了！　返台原因曝
好市多神物「一口氣退貨12瓶」　店員無奈銷毀！網轟：我都買不

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

軍事博物館淪炮房！情侶逛一半當場開啪　不怕「阿兵哥」列隊觀戰

南韓尹錫悅民調雪崩慘跌！施政滿意度「僅剩28%」　黨內互打是主因

拜登、川普麥擱來！最新民調曝　多數美國人「反對兩人參選2024」

魂斷密室！7歲男童睡一半失蹤「離奇陳屍洗衣機」　養父母崩潰

女獄警「不斷被囚犯性侵」　超扯長官當皮條客！安排她和男人啪啪

「全世界最危險公路」逾1000人斷魂！絕美風景太震撼　卻暗藏2危機

韓陷「美中競爭」兩難！對中半導體出口占6成　遲未表態加入Chip 4

猴痘確診狂飆！　舊金山宣布進入緊急狀態

拜習同意安排面對面會談　美媒：可能在今年11月

紐時：拜習通話2小時　任何「長期爭端」皆無具體進展　

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

軍事博物館淪炮房！情侶逛一半當場開啪　不怕「阿兵哥」列隊觀戰

南韓尹錫悅民調雪崩慘跌！施政滿意度「僅剩28%」　黨內互打是主因

拜登、川普麥擱來！最新民調曝　多數美國人「反對兩人參選2024」

魂斷密室！7歲男童睡一半失蹤「離奇陳屍洗衣機」　養父母崩潰

女獄警「不斷被囚犯性侵」　超扯長官當皮條客！安排她和男人啪啪

「全世界最危險公路」逾1000人斷魂！絕美風景太震撼　卻暗藏2危機

韓陷「美中競爭」兩難！對中半導體出口占6成　遲未表態加入Chip 4

猴痘確診狂飆！　舊金山宣布進入緊急狀態

拜習同意安排面對面會談　美媒：可能在今年11月

紐時：拜習通話2小時　任何「長期爭端」皆無具體進展　

夏天從不開冷氣　他見電費帳單驚喊「這麼多錢」！網一看卻羨慕

《靈魂駭客2》搶先試玩 《女神》系列迷必玩…這次主角終於會講話

今暴增8兒童MIS-C！首見合併輪狀病毒、黴漿菌感染　住院治療中

SUZUKI改款鋼砲Swift「剛上路就被抓到了」！空間尺碼放大更動感

死亡+57！最年輕30多歲男「打過3劑疫苗」　發病到死亡僅5天

快訊／今增57死！本土+22983「境外大增306例」

快訊／今本土+22983！新北4065例最多　還有7縣市確診破千

41歲女師遭集體性侵亡！2名學生被捕　10年後現「第三人DNA」翻案

切割第一槍？　媒體人貼「1照片」喊：小英不要拋棄小智

警察外遇人妻害3度墮胎　綠夫清理房子翻到鐵證...氣炸求償120萬

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

拜登與習近平通話「討論台灣」

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

拜登：美反對單方面改變台海現狀

美媒：裴洛西29日出訪亞洲 「暫定」台灣行程

女獄警「不斷被囚犯性侵」竟是長官安排

八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

全美最大人工湖「水位驟降」狂冒人類屍體

拜登習近平前4次通話一覽

南韓女兵哭訴遭遇恐怖怪談！宿舍內離奇輕生

外界猜測「Fed毋須激進升息」　美股勁揚332點

基輔附近基地遇襲　澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照

飛機餐出現濕滑黑蛇頭　空姐吃下肚崩潰

空軍前副司令曝：台灣應向烏克蘭學習

更多熱門

相關新聞

韓陷「美中競爭」兩難！遲未表態加入Chip 4

韓陷「美中競爭」兩難！遲未表態加入Chip 4

為求壟斷對中國半導體供應鏈，美國拜登政府從今年3月起便構想由美國、台灣、南韓、日本等4國構成的「晶片四方聯盟」（Chip 4），美國更期盼南韓於8月底前完成答覆。對此，南韓外交當局始終保持謹慎態度，認為半導體供應鏈合作不應排除特定國家，尤其中國占南韓半導體出口比重達6成。

南韓「第一夫人」20年前嫩照意外曝光！

南韓「第一夫人」20年前嫩照意外曝光！

日本新增確診首破23萬　連2天創新高

日本新增確診首破23萬　連2天創新高

日本再增1例猴痘確診　東京男海外就感染

日本再增1例猴痘確診　東京男海外就感染

南韓星巴克「夏季旅行提袋」驗出致癌物

南韓星巴克「夏季旅行提袋」驗出致癌物

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅

讀者迴響

熱門新聞

納豆出外景都沒接電話！

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

季芹破尺度脫了！

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面