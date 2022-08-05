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駐韓美軍副司令：若台灣有事　駐韓美軍「隨時可以出動」

▲▼此次美韓聯合軍演採電腦兵推，圖為7日京畿道平澤市駐韓美軍的韓福瑞營。（圖／達志影像）

▲ 位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

台海緊張引發全球高度關注，擔任駐韓美軍副司令的美國空軍第7航空隊（Seventh Air Force）司令普勒斯中將（Scott L. Pleus）受訪指出，第7航空隊基本任務是防禦北韓，但若台灣、南海等周邊地區發生危機，駐韓美軍隨時可以出動。

根據韓媒《TV朝鮮》4日報導，普勒斯接受專訪表示，「一旦有事，駐韓美軍可以投入韓半島（朝鮮半島）以外的任何作戰區」，被認為是針對正在台灣海峽舉行軍演的中國。

記者向普勒斯問道，圍繞台灣的美中緊張正在升高，而駐韓美軍U-2偵察機近2年內經常被派往南海，未來駐韓美軍戰力會更常投入南海嗎？普勒斯對此回答，第7航空隊的任務是防禦及擊退北韓所有攻擊，「但世界正在改變。若接到太平洋空軍或印度太平洋司令部指示，第7航空隊能夠參與（韓半島以外地區）災後重建、維安、人道主義或其他危機處理的作戰。我們隨時準備好應對這樣的命令。」

《TV朝鮮》分析，普勒斯這番話與南韓前總統文在寅政府時期國防部表明「美國將印太戰略與駐韓美軍掛鉤並不正確」的立場截然不同，且隨著台灣周邊軍事緊張升高，拜登政府內部認為有必要擴大駐韓美軍戰略地位的聲音也日漸升高。

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