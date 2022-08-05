考生注意！今年起高中英聽考試時間延長「從45分→50分鐘」

▲大考中心表示，112學年開始，高中英聽考試時間從45分鐘延長為50分鐘。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

考生注意！大考中心指出，112學年度考試簡章從今（5日）起開始發售，簡章內容包含高中英語聽力測驗、學科能力測驗及分科測驗等三項考試，包括測驗說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法等事項，其中高中英聽原先預備時間15分鐘、考試時間45分鐘，112學年開始，調整為預備時間10分鐘、考試時間50分鐘，首次英聽考試則從9月7日起開始報名。

大考中心表示，112學年度紙本版考試簡章，可到大考中心網站「出版/訂購」簡章專區訂購，或至大考中心一樓服務台購買，個別購買期間從今天起到下週四（13日）止，學校、補習班集體訂購則從今天起到10月22日為止，而且僅限網路訂購；而簡章網路版今天起公告在大考中心網站，提供查覽、下載或列印，預計下週五（12日）公告有聲版。

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▲112學年考試簡章從今（5日）起開始發售，並公布報名與考試時間。（圖／大考中心提供）

大考中心提醒，高中英聽舉辦兩次，考生可以自由報考，成績擇優使用，第一次考試可能分為上、下午場次，報名時間從9月7日起到14日截止，第二次考試僅辦理上午場次，各場次自預備鈴響起共計60分鐘，原預備時間15分鐘與考試時間45分鐘，112學年開始，調整為預備時間10分鐘與考試時間50分鐘。

此外，大考中心表示，112學年度考試簡章，在試場規則調整答題卷簽名欄位與相關說明、增列備用答題卷簽名提醒，以及調整部分作答說明，違規處理辦法則修訂第18條，有關考生於考試結束鈴聲響畢未停止作答之罰則與文字。請考生務必於考前詳讀簡章內第三部分之試場規則及違規處理辦法，以免因違規被扣減成績。

另因新冠肺炎疫情未來發展不確定，大考中心指出，將依據中央流行疫情指揮中心防疫指引及教育部規範調整考試相關應變事宜，依重要事項發布新聞稿，請考生留意大考中心公布的試務訊息，各項考試資訊將以大考中心公告為主。

