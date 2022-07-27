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分科測驗各科5標出爐！　物理「頂標5年來最低」鑑別度下降

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲大考中心指出，此次分科測驗報名人數下降至29086人，較110學年度少11832人。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

首屆分科測驗今（27日）放榜，大考中心召開記者會公布各科五標，鑑別度指標多為「平穩」，僅物理指標表現下降，今年頂標44，較5年前51降低，是這次所有考科差距最大，而公民與社會鑑別度指標則上升。

大考中心主任周兆民說，數甲級分人數百分比分布與109、110 指考類似，111分科測驗數甲的五標則分別較5年平均減少1.8、2.6、2.4、2.2、1.2級分，但與109、110年近似，鑑別度指標平穩。物理與110指考類似，高分群百分比非常類似，但中分群較多，五標分別較5年平均為低 0.6 至 3.8 級分，鑑別度指標表現下降。

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周兆民強調，物理難易度從數據看並不是這5年最難，只是頂標跟前標跟5年前數據比較降低了，才會有此差距，再從報考人數來看，高分群其實沒什麼問題。

▲▼111分科測驗各科成績標準。（圖／大考中心提供）

▲111分科測驗各科成績標準。（圖／大考中心提供）

周兆民表示，化學級分人數百分比分布與107 指考類似，五標較5年平均減少 1.0、1.4、2.8、2.0、0.8 級分，鑑別度指標整體而言表現平穩，且在區分中分群考生時效果較好。生物級分人數百分比分布大致與過去4年指考類似，高分群百分比則介在108、110年以及107、109年間，分科測驗的頂、前標與 5 年平均完全相同，後、底標分別增加 0.8 與 1.2 級分，均標則減少0.2級分，鑑別度指標尚屬平穩。

周兆民指出，歷史與107至109年指考類似，但高分群略多，這次驗歷史的頂、均標均與5年平均完全相同，前、後標減少0.2級分，底標增加0.4級分，變動不足1級分，鑑別度指標平穩。地理與109、110年指考類似，但高分群略多，前、均、後標較5 年平均減少0.4、0.6、0.6級分，頂、底標則較5年平均增加1.0與0.2級分，鑑別度指標平穩。

▲▼、歷年五標與級分人數百分比分布圖:物理。（圖／大考中心提供）

▲物理鑑別度指標表現下降。（圖／大考中心提供）

最後公民與社會，周兆民說，底標是這5年最低，級分人數百分比分布與107 年指考類似，但高分群略多，頂、前標較5年平均增加 0.8至 0.4級分，後、底標減少1.0與2.0級分，均標則完全相同，鑑別度指標上升。

另外，大考中心說明，指考報名人數於 107 與 108 學年度分別為 50742 與 49119 人，此兩年因包含龍年出生考生，所以考生數較多，之後則呈下降趨勢，109 學年度較 108 學年度減少 5371 人，110 學年度則較 109 學年度減少 2830 人。111 學年度分科測驗報名人數進一步下降至 29086 人，較110學年度減少 11832人，減少比率約為 29%。

大考中心指出，各科選考人數也都減少，數學甲考科減少比率為17%，社會介於22%至31%間、自然19%至25%間，社會考科減少比率高於自然考科。周兆民表示，此次級距最高的是化學1.62300，最低為物理1.39250。

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