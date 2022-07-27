分發最低「英文、數A、數甲」22級分可填志願　錄取率估逼近100%

▲考分會指出，今年首度報名人數低於分發入學招生名額，推估錄取率會較去年97.98%為高。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／高雄報導

分科測驗成績今（27日）公布，大學考試入學分發委員會在網站公布今年度招生名額（含回流名額）、組合成績人數累計表及最低登記標準，考分會表示，今年76種採計組合中，最低登記標準落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科3科合計22級分以上考生就可參加登記，由於今年首度報名人數低於分發入學招生名額，推估錄取率會較去年97.98%為高，但不會到100％。

根據考分會統計，今年共有62校、1900個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬9350名，較去年增加3023人，增幅約8.3%，各招生管道回流名額總計1萬4435名，較去年增加2889人，大幅提高約25%。今年首度分科測驗報名人數低於分發入學招生名額，錄取率推估會較去年97.98%為高。

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▲考分會表示，今年最低登記標準落在「英文、數學A、數學甲」組合，22級分以上就可參加登記。（圖／大考中心提供）

由於今年是首度分科測驗報名人數低於分發入學招生名額，外界擔心錄取率是否會超過百分百，考分會主任黃信復指出，因為分發登記有設計，學生要達到最低錄取標準登記門檻，才可以登記，加上各科系也有檢定標準，加上部分學生有「非某系不填、但分數不到」等狀況，所以錄取率會比去年97.98%高，但不會到100%。

▲考分會主任黃信復表示，今年分發錄取率會比去年高。（圖／考分會提供）

今年學科能力測驗考科首度納入採計科目，考分會表示，採計組合變化較大，共有163種採計組合，而今天公告各採計組合之成績人數累計表，各組合以報考該採計科目的考生成績累計，並提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計方式，考生可依需求參酌使用，以便評估自己成績於全國的百分比。

此外，考分會表示，今年成績計算方式也變更為60級分制，最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科合計22級分以上考生方可參加登記，考分會建議考生，將一百個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。

此外，考分會也提醒考生，即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月1日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月2日中午12時止，考分會網站提供「繳費及登記進度查詢系統」讓考生查詢及下載繳費單使用。登記時間從7月30日上午9時起至8月2日下午4時30分止，逾期無法受理，請考生務必提早上網選填志願，考分會預定在8月12日放榜，若考生在登記期間有任何疑問，請電洽考分會06-2362755。



