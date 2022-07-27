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分科測驗成績單今寄發「開放查詢看這」　30日起上網填志願

▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲首屆分科測驗成績單今天寄發。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗成績通知單今（27日）寄發，上午9時起，考生可到大考中心「分科測驗考試試務專區」或以電話語音（02）2364-3677查詢成績，凡報名資料有填寫行動電話號碼考生，大考中心將以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊通知考生成績，而今天除公布各科成績人數百分比累計表，還有各科「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準，請考生記得30日起要上網登記志願，8月12日放榜。

因應108課綱改革，末代指考在今年轉型為首屆分科測驗，根據大考中心統計，今年共有2萬9086人報考，今天寄發成績單，大考中心表示，個別報名與集體報名考生均郵寄至通訊地址，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。如欲查詢寄發情形，請以電話（02）23661416轉608查詢，申請補發日期自7月28日8月1日為止，逾期不予受理。

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大考中心今天將在網站公布分科測驗各科級分人數百分比累計表，以及「頂標、前標、均標、後標、底標」等五項成績標準等，另因今年分科測驗成績計算，從以往指考各科最高一百分，分科測驗改採六十級分制，大考中心表示，也會提供到考分科測驗任一考科的所有考生，在學測各科60級分制下的級分人數百分比累計表。

另根據大學考試分發委員會公布時程，各管道回流後總名額、最低登記標準、組合成績人數累計表將在今天公布；繳交登記費時間為從今天起到8月2日中午12時；登記分發志願時間為7月30日至8月2日16時30分為止，放榜時8月12日，8月12日至8月15日開放申請複查分發結果，8月22日公告複查結果。

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