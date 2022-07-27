分科測驗刪數乙志願亂！補教籲最好填100個　曝缺額破1.4萬恐怖效應

▲補教估首屆分科測驗缺額破萬。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

首屆分科測驗今（27日）放榜，補教業直指，今年各科系在科目上的組合真的很混亂外，數乙拿掉後，讓一類組在預估分數上的表達會很麻煩，同學們只能找到「大概位置」進而填志願，且最好擴填，盡量填滿100個。以台大5科為例，只要220級分就能錄取，只是今年缺額估將高達1.4萬，對比去年2700個，是可怕的效應。

得勝者文教今下午分析今年分科測驗，補教專家劉駿豪提到，今年預估分數表達很麻煩，也無法做落點分析，二類組可能還好一點，但一類組「科目真的混亂」，同學只能找到大概位置，不能真的算多清楚，只要學生確定大概位置，從相關學校和相關系所去做擴填這件事，比如想念輔大跟商有關的就擴填，不用每個仔細算，就是要盡量填。

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▲劉駿豪直言，拿掉數乙整個讓選填志願非常混亂。（圖／記者許展溢攝）



劉駿豪更曝可怕效應，以去年缺額2700個，今年將破1.4萬，照這樣下去明年估有2萬多，主要是「數乙消失是很嚴重問題」，大學能替代的不是數A就是數甲，但文組有1千多個系，所以能填100個就填100個，今年因為亂，一定要拉大範圍，以防動盪時沒填到足夠志願，對同學不划算，否則真的有太多變數了。

不少學生還是想知道落點，連補教師都說沒有辦法，補教老師藍天予則用去年成績估出「PR值」，再回推今年可能的落點，以台大5科為例，二類組估220級分可錄取，醫牙要256級分、台醫大282級分。

▲▼補教業直指，今年各科系在科目上的組合亂翻了。（圖／記者許展溢攝）

