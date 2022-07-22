分科測驗260卷次未簽名扣分　學測擬製作小卡「無聲提醒考生」

▲周兆民表示，今年分科測驗因加強宣傳，包括在黑板正中央張貼提醒海報，未簽名考生人數大減。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，事件讓社會炸鍋，但今年分科測驗因為大考中心加強宣傳，僅有260卷次未簽名被扣一級分，比率約0.25%，大考中心主任周兆民今（22日）表示，相關措施將延續到學測，目前則研議製作一張「提醒考生簽名」的小卡，在考試時由監試人員，以不出聲及不干擾考生方式，逐桌「無聲」提醒每位考生要簽名。

因應108課綱改革，末代指考在今年轉型為首屆分科測驗，根據大考中心統計，今年共有2萬9086人報考，比起去年指考4萬918人，大減超過1萬人，考試在11、12日舉行，預計27日寄發成績單，8月12日放榜。

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▲大考中心考試委員會今天召開會議，審議考生違規情況。（圖／記者許敏溶攝）

首屆分科測驗預計下週三（27日）寄發成績單，大考中心考試委員會今（22日）召開會議，審議考生違規情況，根據大考中心統計，今年違規總計128件，考生違規樣態相當多元，其中有高達50件是考生在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關的文字符號，包括塗鴉化「探險活寶大戰哥吉拉」的10格漫畫，還有考生在考試吃棒棒糖與喝水，上述行為都被扣一級分。

▲周兆民表示，今年分科測驗因為加強宣傳，未簽名被扣分僅260卷次。（圖／記者許敏溶攝）

此外，今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，事件讓社會炸鍋，今年在大考中心加強宣傳下，僅有260卷次未簽名被扣一級分，比率約0.25%。

周兆民表示，今年學測學測達68萬8969卷次，5766人次未簽名，約佔0.84%，分科測驗則為10萬4649卷次，260未簽名卷次則占0.25%，等於學測未簽名比例是分科測驗3倍以上，主因是大考中心提出五項措施，包括在入場識別證背面、座位標示單增印簽名提醒，在教室黑板正中央張貼提醒簽名的文字，還有製作簽名提醒小卡等。

周兆民進一步指出，上述措施將延續到明年學測，同時目前還在研議一個新措施，就是製作一張「提醒考生簽名」的小卡，在考試時由監試人員，以不出聲及不干擾考生方式，逐桌出示小卡「無聲」提醒每位考生要記得簽名，希望藉此達到效果。

