父親節小確幸！超商「7大咖啡飲品」優惠快看　37元爽喝特大美式

▲慶祝父親節，7-11推出連續5天「7大咖啡飲品」優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

父親節就要到了，想好要給爸爸什麼驚喜了嗎？就有超商推出限時5天「7大咖啡飲品優惠」同慶，最受歡迎的特大美式只要37元，買到就是賺到；另外，8/7還有限時1天品茶優惠，四季青茶或英式紅茶可享任選買7送7優惠。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「我愛老爸節」7大咖啡飲品優惠，8/7起至8/11止，品項為CITY CAFE特大美式24杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵22杯888元、CITY CAFE 冰脆酷摩卡/冰巧克力可可歐蕾任20杯888元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/黑糖珍珠燕麥奶任18杯888元、CITY PRIMA 精品美式2杯88元。

▲愛喝茶的你絕對不能錯過8/7限定的品茶優惠。



另外，8/7當天，OPEN POINT行動隨時取還有限定1日的「一起品茶趣」活動，CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶或抹茶珍珠歐蕾任選4杯177元、CITY TEA現萃茶四季青茶或英式紅茶任選買7送7。

喝咖啡當然要配甜點，超人氣可頌品牌「八月堂」宣布攜手「哈根達斯Häagen-Dazs」打造今夏最狂「雪糕可頌」，霸氣把整支哈根達斯雪糕夾進可頌當中，光是畫面就罪惡爆表，首推「莓好仲夏」口味，選用招牌蜂巢可頌夾入草莓雪糕，再淋上特製微酸覆盆子果醬，酸甜滋味夏天吃最適合不過。

▲超狂「雪糕可頌」限量登場。（圖／八月堂提供）

另一款「濃情巧酥」則是奶油酥香可頌與吃得到可可餅乾碎冰淇淋的組合，通通不能放過，即日起至8/21止限時2周於全門市開吃，每日數量有限、售完為止。

▲可頌夾了整支哈根達斯雪糕簡直超罪惡。