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24元爽喝大杯美式！超商「週末激省咖啡優惠」來了　拿鐵2杯只要77元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11「超值五六日」咖啡優惠即日起登場，喝大杯美式最低只要花24元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

再撐一下，馬上就迎來週末啦！就有超商即日起祭出連續3天「咖啡優惠」，民眾最愛的美式、拿鐵皆可享優惠，期間至門市購買大杯美式可享2杯55元、大杯拿鐵2杯77元，本週末還加碼「滿額折百」活動，換算下來，爽喝1杯大杯美式最低只要花24元，買越多省越多。

7-11門市推出「超值五六日」咖啡優惠，即日起至8/7止，CITY CAFE大杯美式咖啡可享「2杯55元」、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡「2杯77元」，同品項冰熱可任選、不可混搭。

▲▼7-11超值五六日咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲▼本次咖啡優惠還可搭配滿額折百活動，買越多省越多。

▲▼7-11超值五六日咖啡優惠。（圖／7-11提供）

以上優惠還可搭配「滿額現折」優惠，即日起至8/8止，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，消費滿711元可立折100元或指定商品每滿200元折25元；單筆結帳滿200元加碼送50元優惠券(25元優惠券2張，累贈上限4張)。

換算下來，CITY CAFE大杯美式買26杯為715元，搭配滿額現折優惠之後為615元，平均每杯美式只要24元，而CITY CAFE大杯拿鐵買20杯為770元，搭配滿額現折優惠之後為670元，平均每杯拿鐵下殺34元，真的買到就是賺到。

▲▼迷客夏推最新「芋芋仙草奶露」。（圖／迷客夏提供）

▲夏天最新「芋芋仙草奶露」手搖杯來了。（圖／迷客夏提供，下同）

人氣手搖飲品牌「迷客夏」最新力作「芋芋仙草奶露」登場，特意選用「檳榔心芋」和「高雄一號」的品種芋頭以電鍋現蒸悶煮後，手搗成綿密芋泥，接著放進香醇綠光鮮奶、手炒黑糖一起打製成綿密冰沙，最後加入軟Q仙草凍提升口感，不僅能吃到超濃芋頭香帶有些微黑糖甜香，還有芋頭顆粒以及滑嫩仙草凍，讓人忍不住一口接一口，即日起正式開喝。

加碼推薦必喝2款「迷你小芋圓」系列飲品，有「手感芋圓芋泥鮮奶」及「芋圓茉香綠茶拿鐵」，通通不能錯過。

▲▼迷客夏推最新「芋芋仙草奶露」。（圖／迷客夏提供）

▲加碼喝2款加了迷你小芋圓系列飲品。

為慶祝新品上市，迷客夏也於LINE官方帳號推出會員限定「幸運拉霸機」活動，不僅中獎率100%，每日還不限遊玩次數，有機會獲得芋頭新品優惠券、經典柳丁和檸檬系列推薦飲品優惠券、迷點消費點數，以及肯德基買漢堡送蛋撻等超值組合線上兌換券，小確幸快收下。

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