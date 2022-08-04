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33父母典範在七夕相遇　南投縣同時表揚模範爸爸和模範媽媽

▲南投縣政府表揚33位模範母親及父親。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府表揚33位模範母親及父親。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的父親節將屆，南投縣政府今天公開表揚16位模範父親，另今年5月份的母親節暨表揚模範母親活動因疫情延期，縣府也一併表揚17位模範母親，藉此讓子女們在今日七夕情人節能為父母的事蹟感到驕傲，也讓模範母親的溫柔堅毅與模範父親的慈愛典範傳揚下去。

全縣模範母親、父親表揚大會今天在南投縣會展中心舉行，模範母親及父親們依序在家屬陪同下走過「星光大道」進入會場，由主持人副縣長陳正昇逐一親迎入座，並與立委許淑華、馬文君分別贈匾致賀；縣議員賴燕雪、陳翰立、副議長潘一全服務處主任黃明輝、南投市長宋懷琳、中寮鄉長廖宜賢、魚池鄉長劉啟帆、集集鎮長陳紀衡、南投市民代表江秀春等都到場觀禮。

縣府社會及勞動處指出，今年由各鄉鎮市公推薦選拔出17位模範母親，其中4位屬於身心障礙代表，模範父親有國姓鄉莊土金等13人，另有集集鎮陳照禮、埔里鎮蔡秋庭及魚池鄉巫仁傑3位身心障礙模範父親，他們曾從事的行業包括純粹家管、農務，以及教育、警察、軍職、鄰長、企業家及公益服務等各領域。

▲南投縣政府表揚33位模範母親及父親。（圖／南投縣政府提供）

本屆最高齡模範母親為南投市的吳鳳仙（102歲），出生於中國大陸貧困家庭，其夫於民國36年赴台灣工作，吳於次年攜女至台灣團聚、定居至今，最年輕者為草屯鎮陳淑汝（66歲），秉持活到老、學到老的態度，持續從事復興里的老人長照服務；最高齡模範父親為國姓鄉莊土金（87歲），育有2子2女，擁有整復師執照、常協助鄉親作筋骨復健，努力傳遞及推廣筋骨保養相關知識，最年輕者為魚池鄉高春銘（62歲），閒暇之餘常積極主動參與社區各項活動。

陳正昇致詞時表示，每位模範媽媽及爸爸皆辛勞一生、堅毅扛起家庭重擔，教養子女成為社會中堅，奠定社會繁榮祥和基石，他表達最大的敬意，並誠摯祝賀「母親節、父親節快樂」。

南投縣模範母親入選名單如下：南投市吳鳳仙、埔里鎮黃林玉琴、竹山鎮王高幼字、魚池鄉鄭秋霞、國姓鄉彭詹阿李、信義鄉魏鳳嬌、水里鄉陳吳香、鹿谷鄉劉枝梅、集集鎮李快、名間鄉蕭素絹、仁愛鄉高萬春、中寮鄉李美玉、草屯鎮陳淑汝、埔里鎮陳紀月霞、魚池鄉王寬裕、竹山鎮許乃文及集集鎮蔡鳳燕；模範父親名單：國姓鄉莊土金、草屯鎮洪西中、水里鄉范玉發、竹山鎮陳文明、鹿谷鄉張義雄、集集鎮江義雄、名間鄉陳明章、埔里鎮陳鏡正、仁愛鄉林水木、中寮鄉陳坤星、南投市黃書杭、信義鄉馬彼得、魚池鄉高春銘、集集鎮陳照禮、埔里鎮蔡秋庭及魚池鄉巫仁傑。

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