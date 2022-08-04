超商「滿額折百」優惠來了！加碼10元喝大罐奶茶　哈根達斯只要53元

▲7-11哈根達斯迷你杯＆雪糕即日起「全系列買3送1、買10送10」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

快把握便宜買起來！就有超商於即日起推出連續5天「滿額折百」活動，只要消費滿711元即可立折100元，咖啡飲品、零食或泡麵等眾多品項都可配合該活動；另外，門市還有550ml阿薩姆奶茶10元喝以及53元吃哈根達斯等優惠，絕對不要錯過。

7-11門市祭出「中元平安福」優惠活動，即日起至8/8止，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，消費滿711元可立折100元；單筆結帳滿200元加碼送50元優惠券(25元優惠券2張，累贈上限4張)；包括民眾夏季最愛的CITY飲品、冰品、飲料以及中元普渡必備的零食、泡麵都在優惠中。

▲現在買CITY飲品、冰品、飲料、零食或泡麵等品項滿7-11元即可折100元。



7-11門市即日起至8/7止也有銅板價箱購活動，包括「iseLect阿薩姆奶茶PET550(四入)」只要40元、「光泉高鈣/巧克力/果汁牛乳200ml(箱)」也祭出超殺優惠只要249元，相當於每箱近6折優惠；而暢銷零食超過10大品牌任選第2件5折，主婦最愛的康寶濃湯則祭出買1送1優惠。

另外，即日起至8/16止，7-11哈根達斯迷你杯及雪糕全系列買3送1、買10送10，還可加碼獲得品脫冰淇淋6折優惠券序號，而一次購足20杯還可額外獲得20點OPEN POINT。而哈根達斯優惠也可搭配滿711元折100元活動，以原價115元來算，買10送10只要1150元，扣掉滿額現折100元，平均每件只要53元起。

▲夏天最新「芋芋仙草奶露」手搖杯來了。（圖／迷客夏提供，下同）

人氣手搖飲品牌「迷客夏」最新力作「芋芋仙草奶露」登場，特意選用「檳榔心芋」和「高雄一號」的品種芋頭以電鍋現蒸悶煮後，手搗成綿密芋泥，接著放進香醇綠光鮮奶、手炒黑糖一起打製成綿密冰沙，最後加入軟Q仙草凍提升口感，不僅能吃到超濃芋頭香帶有些微黑糖甜香，還有芋頭顆粒以及滑嫩仙草凍，讓人忍不住一口接一口，即日起正式開喝。

加碼推薦必喝2款「迷你小芋圓」系列飲品，有「手感芋圓芋泥鮮奶」及「芋圓茉香綠茶拿鐵」，通通不能錯過。

▲加碼喝2款加了迷你小芋圓系列飲品。

為慶祝新品上市，迷客夏也於LINE官方帳號推出會員限定「幸運拉霸機」活動，不僅中獎率100%，每日還不限遊玩次數，有機會獲得芋頭新品優惠券、經典柳丁和檸檬系列推薦飲品優惠券、迷點消費點數，以及肯德基買漢堡送蛋撻等超值組合線上兌換券，小確幸快收下。