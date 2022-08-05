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颱風都挑父親節來？氣象局揭統計數據　今年「再巧遇」可能性曝

記者張乃文／綜合報導

氣象局表示，下週一(8/8)至下週四(8/9)，從菲律賓海面到南海有較大低壓區，下週一後可能會有熱帶系統發展，颱風生成與否要再進一步觀察。不過下週一開始變天，正逢父親節，氣象局統計22年來，共有5次父親節出現颱風，且在一整年中，發布陸上警報最多次的就落在8/8與8/9，其原因氣象局也一併公布。

▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局公布22年來，正好有6個颱風恰逢父親節。（示意圖／記者林敬旻攝）

下週一東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯，下週三可能會有颱風生成。父親節將至，中央氣象局在祝福之餘，更公布一項統計，「近22年（2000年至2021年）的父親節​（8/8）就有5年、共6個颱風發了颱風陸上警報。」

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氣象局指出，​統計自西元2000年起，在88節發過陸上警報的颱風：​包括2006年寶發 (BOPHA)；​2007年帕布 (PABUK)、梧提 (WUTIP)​；2009年莫拉克 (MORAKOT)​；2015年蘇迪勒 (SOUDELOR)​；2019年利奇馬 (LEKIMA)。​

氣象局說，全年365天中，​發布陸上警報颱風數目最多的冠軍就落在​「8/8、8/9這兩天」。其原因其實相當合理，氣象局解釋，，8月份本就是颱風豪雨好發的季節，​歷史上，​有許多顯著的強風豪雨事件都是在這幾天附近發生，如：1959年重創中南部的「八七水災」​；2009年莫拉克颱風帶來慘重傷亡的「八八風災」​；2015年強風豪雨致災，重創新北山區的「蘇迪勒颱風」​；還有2021年盧碧颱風減弱後之熱帶性低氣壓通過，造成西半部多縣市淹水災情​。

至於今年的父親節前後是否也會有颱風來攪局，氣象局則研判，南海到菲律賓東方海面是個季風低壓區，​其中可能會有熱帶系統發展，​但是否會進一步形成熱帶性低氣壓或颱風，​仍需要一些時間觀察。​

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