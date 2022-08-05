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PTT爆「政府花9400萬邀裴洛西」真相出爐！四叉貓幫外交部找到人了

四叉貓挖出PTT爆卦貼文〈我國遊說裴洛西付費9400萬〉竟然是被盜帳號發出。（翻攝自四叉貓臉書）

圖、文／鏡週刊

PTT「創世神」杜奕瑾與網紅「四叉貓」劉宇日前曾先後在臉書踢爆與開挖帳號「LovError（愛錯）」，年初發文去女友家、年中又稱老婆和3個孩子都確診，並帶起北市府員工上班玩PTT連環爆事件。沒想到，4日兩人又一同開始關注PTT盜帳號事件，有不少網友都出面發聲，稱自己很久沒用的帳號竟突然發文，並且發的都是與政治有關之文章，像是裴洛西訪台造成小農柚子賣不出去等，甚至連爆卦貼文「我國遊說裴洛西付費9400萬」也是被盜。

杜奕瑾4日下午在臉書發文，指中國宣布暫停進口農產品後，PTT八卦版就同步出現許多小農心得文並立即被推爆，但有網友向自己揭露，久未使用的老帳號疑似被盜，在PTT發文製造假訊息，其中一篇貼文就是「〔問卦〕替我爸媽問一句 裴洛西來台帶來了什麼」。

該貼文內容為講述，爸媽種文旦供自己讀書，不過因為裴洛西來台讓中國禁止農產品進口，導致家裡銷路全斷。文章隨後也狂批：「裴洛西來台除了讓中共生氣鄉民自嗨，想想還有什麼？，外交？承認台灣是一個國家了嗎？」

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這也讓杜奕瑾開酸「不只孩子，文旦都種出來了」、「需要新的可以發表八卦版的帳號所以盜帳號嗎？」杜奕瑾也呼籲：「大家有發現帳號被盜千萬不要姑息，報警停權防止被濫用，如果被拿來散播假消息就分享出來。」

隨後，四叉貓也在臉書揭露，引起討論的爆卦貼文「我國遊說裴洛西付費9400萬」，竟然也是被盜的帳號發出，擁有帳號的網文傻眼表示自己N百年沒用PTT，因此四叉貓特地出來幫該網友澄清避免遭到外交部提告。

四叉貓透露他找到帳號擁有者本人的過程是，先搜尋帳號發現「噗浪」有相同的帳號，接著找到本名後再去FB搜尋找到同名帳號，確認FB同名帳號裡發表的圖片有兵役單證實為本人，便詢問該網友是否是本人發文，不過得到否定答案。四叉貓也稱，他建議該網友先去警局報案，後續再看看該如何處理。

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