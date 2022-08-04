日本曝飛彈軌跡飛越「台灣本島」上空　防衛省詳細資訊曝光

▲共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

記者林彥臣／綜合報導

日本防衛省訊息指出，記錄中國在4日發射9枚彈道飛彈，其中5枚落在日本專屬經濟區（EEZ），4枚飛過台灣本島上空，並且詳細記錄各枚飛彈的發射時間、地點、距離等詳細資訊。

日本防衛省公布資訊：

1. 14時56分左右，從福建沿海起飛，飛行約350公里。

2. 14時56分左右從中國內陸發射，飛行約700公里。

3. 15時14分左右，導彈從中國內陸發射，飛行約550公里。

4. 15時57分左右從浙江沿海發射，飛行約350公里。

5. 15時57分左右從浙江沿海發射，飛行約650公里。

6. 16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。

7. 16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。

8. 16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。

9. 16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。

防衛省指出，1號飛彈在中國公佈的與那國島北北西的落彈訓練區內，但在日本EEZ區域外，5~9號在中國公佈的波照間島西南，推定已落在台灣東部落彈訓練區，同時也在日本EEZ的區域內，其中6~9推測飛越台灣本島。

防衛省指出，4號落在預定的台灣北部外海落彈訓練區，2、3號落在預定的台灣西南外海落彈訓練區。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完