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日本曝飛彈軌跡飛越「台灣本島」上空　防衛省詳細資訊曝光

▲▼共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

▲共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

記者林彥臣／綜合報導

日本防衛省訊息指出，記錄中國在4日發射9枚彈道飛彈，其中5枚落在日本專屬經濟區（EEZ），4枚飛過台灣本島上空，並且詳細記錄各枚飛彈的發射時間、地點、距離等詳細資訊。

日本防衛省公布資訊：

1. 14時56分左右，從福建沿海起飛，飛行約350公里。
2. 14時56分左右從中國內陸發射，飛行約700公里。
3. 15時14分左右，導彈從中國內陸發射，飛行約550公里。
4. 15時57分左右從浙江沿海發射，飛行約350公里。
5. 15時57分左右從浙江沿海發射，飛行約650公里。
6. 16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。
7. 16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。
8. 16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。
9. 16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。

防衛省指出，1號飛彈在中國公佈的與那國島北北西的落彈訓練區內，但在日本EEZ區域外，5~9號在中國公佈的波照間島西南，推定已落在台灣東部落彈訓練區，同時也在日本EEZ的區域內，其中6~9推測飛越台灣本島。

防衛省指出，4號落在預定的台灣北部外海落彈訓練區，2、3號落在預定的台灣西南外海落彈訓練區。

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