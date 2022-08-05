快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

▲國防部、外交部官網連兩晚癱瘓。（圖／翻攝外交部官網）
記者鄒鎮宇／綜合報導
日本防衛省4日公布，共軍發射東風系列彈道飛彈有經過台北上空。對此，國防部深夜立刻回應，強調該飛彈飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害。沒想到，國防部跟外交部的官網5日凌晨0時09分突然癱瘓，等於連兩晚都被癱瘓。
中華民國國防部 （0時27分更新：國防部網站已修復）
據悉，行政院發言人羅秉成4日表示，總統府、國防部、外交部等部會網站2日開始遭到網路攻擊，已啟動加強防護機制。
▲國防部、外交部官網連兩晚癱瘓。（圖／翻攝外交部官網）
記者鄒鎮宇／綜合報導
日本防衛省4日公布，共軍發射東風系列彈道飛彈有經過台北上空。對此，國防部深夜立刻回應，強調該飛彈飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害。沒想到，國防部跟外交部的官網5日凌晨0時09分突然癱瘓，等於連兩晚都被癱瘓。
中華民國國防部 （0時27分更新：國防部網站已修復）
據悉，行政院發言人羅秉成4日表示，總統府、國防部、外交部等部會網站2日開始遭到網路攻擊，已啟動加強防護機制。
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