快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

中共解放軍4日中午開始軍演，向台灣東北部、西南部周邊海域發射多枚飛彈，而日本防衛省4日晚間公布飛彈軌跡圖，有4枚飛彈經過台灣本島上空，引起廣泛討論。對此，也有許多網友感到不解，不曉得要相信政府，還是要相信日本。