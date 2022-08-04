浪漫七夕「不宜行房」！命理師曝情侶6大禁忌　觸犯1事3年內離婚

▲農曆七月七日是「道德臘」，要祭祖與眾神，必須齋戒不宜行房。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

今天就是浪漫的七夕情人節，雖然非假日，但有不少情侶約會慶祝、找回失去已久的激情，不過，命理大師楊登嵙教授指出，今日有大禁忌，其中一項就是「不能行房」，此外，七夕這天也是娶妻的忌日，若在七夕這天結婚，傳說中三年內感情就會生變，甚至離異。

命理師楊登嵙指出，若沒有情人，可以在這天到月老廟求月下老人賜姻緣，記得告訴月老越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合的對象，而有情人的人，要注意以下6大項禁忌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、不可結婚

七夕是娶妻的忌日，千萬不可結婚，如果七夕這天結婚娶妻，傳說中不出三年，感情就會生變，甚至離異，而且農曆七月是俗稱的「鬼月」，結婚是不吉利的。

二、不穿破衣

七夕這天大家要穿得又帥又美，因為織女的工作是織布，如果在七夕這天穿破衣破褲，容易讓感情產生裂痕。

三、不可行房

七夕和中元節，古人都不建議跟情人共度浪漫夜晚。而且以道教來說，七夕這天，是道教五大祭祀日之一，又叫「道德臘」，「臘」就是祭祀的意思，要祭祀祖先和眾神，在這一天必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房。

▲手指月亮會讓感情生變。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

四、不可手指月亮

平常就不能亂指月亮，在七夕這天更不能亂指月亮，因為會讓感情生變。

五、不穿大紅

紅色也帶有血光的意思，因此，建議民眾在農曆七月少穿紅色，尤其全身大紅色。

六、不到墳場

情侶約會忌諱到墳場附近約會、親熱，容易招來好兄弟忌妒而卡到陰，引起身體病痛，甚至導致分手。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►韓國「低卡蒟蒻果凍飲」吃下午茶0罪惡感！ 冰涼咕溜超消暑

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲



►在家一人爽嗑「麻辣鴨血豆腐」！香辣彈嫩會上癮