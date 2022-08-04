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人夫七夕「衝診所」　送愛妻超狂大禮！萬人看呆笑：是不是想色色

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO送了一個「比較不一樣」的禮物。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是一年一度的七夕情人節，很多人都會送另一半禮物，就有一名男網友發文表示，他這次送的禮物「比較不一樣」，原來他除了獻花，還「祭蛋」。貼文曝光後，吸引近萬人按讚朝聖，更引發網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，他決定在今年的七夕情人節送點不一樣的禮物，他因為發現公司旁邊的泌尿科評價不錯，所以就跑去預約結紮，並把老婆約過去。

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「獻花、祭蛋、禮成！」原PO幽默表示，倘若不知道情人節要送什麼，那就把自己送去結紮吧！他也提到自己和老婆已有三個孩子，所以現在結紮剛剛好，「這輩子跟上輩子最愛的女人都在我身邊～」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO跑去結紮。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有夠負責的男人」、「了不起」、「好貼心」、「真男人」、「是不是想色色」、「我做不到，給你個讚」、「不管夫妻誰紮，我都覺得是偉大的」、「犧牲很大的情人節禮物」、「好棒的禮物呀」、「好體貼的老公」。

此舉也讓不少網友笑翻，原PO則在留言處表示，他做這個決定，「我鼓（起）很大勇氣耶！」此外，他也透露手術當下打完麻藥，就像被蚊子咬般，幾乎沒感覺，而且去廁所看過，傷口很小，不過到底會不會痛，可能還是要等到明天才比較準。

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