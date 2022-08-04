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「4星座」七夕後脫單！獅子命定對象降臨　「他」的對象送到面前

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲4個星座可望在七夕後脫單。（圖／取自免費圖庫unsplash）

 實習記者蘇敏禎／綜合報導

今（4）天是農曆七夕情人節，不少情侶會在這個特別的日子表達愛意「放閃」，而感情狀態顯示單身的你，也不須自怨自艾。「塔羅牌老師艾菲爾」就分析指出，有4大星座近期的戀愛能量爆棚，可望在七夕後脫單。

獅子座

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七夕前後幸運能量會將一個令你心動的對象送到你面前，或許會讓你一直平靜無波的感情生活掀起波瀾 。這段時期，請你不要只是家中、辦公室兩點一線，七夕當天可以參與友人牽線的聚會與活動，也可以到你喜歡的場所走走。如果突然想去某個地方，一定要聽從你內心的聲音，你的命定對象也許正在等著你的到來。

有伴的你，因為太陽的關係，能夠加熱你與伴侶間在先前降溫的火花，不妨把握這段時期，用全新的心態和另一半再談一場戀愛。

白羊座

七夕前後單身的你，有許久不見的異性舊識、或職場上的工作夥伴，爭相對你展開追求。也可能有機會在某些場合結識新的對象，極可能是你在尋覓的人，兩人將透過關係的磨合，更加的認識真正的自己，並且有機會走到人生下個階段。

有伴的你，你的另一半的關係將走向更加深層理解彼此的境界，甚至動了想婚的念頭都別嫌太快，戀愛能量爆時愛情擋都擋不住！

水瓶座

七夕前後有伴的你，或許戀情來到一個卡關階段，兩人因為時間、距離無法常常見面，為此你煩惱了不少。但千萬別氣餒，這個七夕前後是你們感情升溫的轉捩點，主動和另一半溝通且有效的交流彼此想法，兩人也許能找出更好的經營方法。

單身的你，有機會和約會對象推進關係，如果你們是在確認關係的初期，你們的關係將在這段期間更加親密無間，在情感表達、言語交流上都能夠比以往更加深入對方的心。

射手座

七夕前後單身的你，或許在前幾段感情中走了不少冤枉路，不過佳節到來時，可別放棄會遇見真愛的機會。當天若有朋友邀請、公司同事聚會，可以視情況參加，即使沒有馬上在現場遇見良緣，但說不定下一秒你就在離開的時候碰見他了！

有伴的你，和另一半的關係水到渠成，這段期間可以將關係推進到下一步。即便過去一段時間裡你們的關係有點僵，但會慢慢有機會破冰。如果你們再熱情一些，有可能七夕後就可以論及婚嫁囉！

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